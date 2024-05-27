Європейські країни пропонують план інтеграції України в оборонну промисловість ЄС — Finance.ua
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Європейські країни пропонують план інтеграції України в оборонну промисловість ЄС

Світ
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Європейські країни пропонують план інтеграції України в оборонну промисловість ЄС
Європейські країни пропонують план інтеграції України в оборонну промисловість ЄС
Вісім країн — членів ЄС підготували 4 кроки щодо співпраці України з європейським оборонно-промисловим комплексом. Такий план винесуть на обговорення на зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі.
Про це йдеться на сайті міноборони Данії.
Зазначено, що очільники оборонних відомств Швеції, Данії, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів та Польщі надіслали спільного листа до Європейської комісії, Спільної зовнішньополітичної служби ЄС, Європейського оборонного агентства та інших країн Європи. У ньому пропонується план інтеграції України в оборонну промисловість ЄС.
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За словами міністра оборони Данії Троелса Лунда Поульсена, чотири конкретні напрямки співпраці плану повинні забезпечити доступ України до програм ЄС з оборонної промисловості та оборонних інновацій.
«Посилена українська оборонна промисловість має важливе значення для України — і для нашої безпеки постачання в Європі», — підкреслив він.
Зазначається, відповідно до інформації Європейської комісії, країни ЄС з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну закупили майже 80% оборонного обладнання за межами Європи. Тому державам блоку слід побудувати промисловість, яка зможе задовольнити потреби ЄС.
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«Щоб це вдалося, ми повинні створити хороші рамки ЄС для побудови довгострокових і стратегічних промислових партнерств між українськими та європейськими компаніями. Данія зробила перший крок і заявила, що ми будемо інвестувати напряму в українську ОПК. Це зміцнить Україну, якщо більше країн ЄС підтримають данські інвестиції та наслідуватимуть наш приклад», — зазначив Лунд Поульсен.
За матеріалами:
Espreso.tv
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