Єврокомісія вкладе понад мільярд євро в 54 амбітні оборонні проєкти — Finance.ua
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Єврокомісія вкладе понад мільярд євро в 54 амбітні оборонні проєкти

Світ
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Європейська комісія оголосила результати конкурсів в рамках Європейського оборонного фонду на суму понад мільярд євро на підтримку 54 незавершених спільних європейських оборонних проєктів досліджень і розробок.
Про це повідомили у Єврокомісії.
Відібрані проєкти підтримуватимуть технологічну досконалість у широкому спектрі оборонних можливостей у критично важливих сферах, включаючи кіберзахист, наземні, повітряні і морські бойові дії, захист космічних об'єктів або хімічний, біологічний, радіологічний і ядерний захист.
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Проєкти MARTE і FMBTech, наприклад, об'єднають понад 70 промислових гравців і дослідницьких організацій для роботи над дизайном і системами платформи основного бойового танка, який буде використовуватися по всій Європі.
Фінансування буде спрямоване також на проєкти, які сприятимуть стратегічним повітряним перевезенням великогабаритних вантажів, що є ключовою можливістю для швидкої підтримки місій по всьому світу.
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В рамках Схеми оборонних інновацій ЄС (EUDIS) малі і середні підприємства, стартапи і нові учасники оборонного сектору скористалися низкою можливостей, наданих в рамках раунду фінансування Європейського оборонного фонду 2023 року. Вперше 4 проєкти підтримуватимуть передачу цивільних інновацій в оборонний сектор.
У Єврокомісії зазначили, що конкурси продемонстрували «сильний і постійно зростаючий інтерес оборонної промисловості і дослідницьких організацій ЄС, незалежно від розміру і географічного розташування, до транскордонного співробітництва і спільного внеску в розвиток стратегічних можливостей ЄС».
За матеріалами:
Економічна Правда
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