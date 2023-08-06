Європейські IPO впали до найнижчого рівня з 2009 року — Finance.ua

Європейські IPO впали до найнижчого рівня з 2009 року Сьогодні 23:24

У першій половині 2023 року в Європі було зареєстровано лише 34 компанії, що є найнижчим показником з 2009 року, коли наслідки глобальної фінансової кризи спричинили занепад на ринках.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що у першому півріччі цього року європейські компанії залучили шляхом лістингу на фондому ринку лише 2,4 млрд єаро.

«Кількість компаній, що пройшли лістинг в Європі, впала до найнижчого рівня з часів світової фінансової кризи, що підкреслює жахливий стан регіонального ринку первинних публічних розміщень на тлі економічного спаду і привабливості виходу на біржу в США.

Зменшення кількості IPO відбувається на тлі періоду глибокого занепокоєння європейських фондових ринків, які намагаються утримати компанії, що швидко зростають. Натомість багато компаній обирають розміщення акцій у США, приваблені більшим обсягом капіталу та інвесторами, які охочіше йдуть на ризики та фінансують нові компанії", — пише газета.

Цього року привабливість Нью-Йорка стала ще виразнішою, і компанії, серед яких британський виробник мікросхем Arm, вирішили розміститися там, а не на внутрішній біржі.

Компанії, які вже торгують на європейських фондових біржах, також розглядають можливість виходу на американський ринок. Золотодобувна компанія AngloGold Ashanti та компанія з виробництва будівельних матеріалів CRH планують змінити місце лістингу.

Економічна Правда За матеріалами:

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