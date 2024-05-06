Європейська промисловість повинна перейти на військові рейки, щоб підтримати Україну — єврокомісар — Finance.ua
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Європейська промисловість повинна перейти на військові рейки, щоб підтримати Україну — єврокомісар

Казна та Політика
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Європейська промисловість повинна перейти на військові рейки, щоб підтримати Україну — єврокомісар
Європейська промисловість повинна перейти на військові рейки, щоб підтримати Україну — єврокомісар, Фото: Getty Images
Європейська промисловість має перейти до режиму «військової економіки», щоб підтримати Україну зараз і в довгостроковій перспективі.
Про це заявив єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна в Брюсселі, повідомляє Agenzia Nova.
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«Коли ми розпочали розробку нової європейської оборонно-промислової стратегії, ми з Жозепом Боррелем погодилися, що об'єднання європейської та української оборонної промисловості має бути ключовою метою», — сказав він.
З його слів, сьогоднішня зустріч промислових лідерів є першим кроком, оскільки вона виводить співпрацю ЄС-Україна в оборонному секторі на новий рівень.
«Я наполягаю на тому, щоб оборонна промисловість у Європі перейшла в режим військової економіки, щоб вони могли виробляти швидше і більше, з метою продовжувати підтримувати Україну зараз і в довгостроковій перспективі, хоч би що трапилося», — додав він.
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Бретон заявив про необхідність продовжувати збільшувати потужності з виробництва боєприпасів у рамках нової європейської оборонно-промислової стратегії та нової європейської оборонно-промислової програми, метою якої є підвищення оборонної готовності Європи.
«Стратегія покликана не лише підтримати європейську оборонно-промислову готовність, а й зміцнити зв’язки між європейською та українською оборонною промисловістю. Програма встановлює чіткі пріоритети для подальшого розвитку співробітництва», — сказав він.
Нагадаємо, наприкінці поточного року ЄС відкриє у Києві офіс з інновацій, щоб сприяти зростанню українських стартапів та оборонних компаній.
За матеріалами:
РБК-Україна
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