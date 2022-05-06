Європарламент закликав рф терміново повернути вкрадені літаки — Finance.ua
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Європарламент закликав рф терміново повернути вкрадені літаки

Вчора 11:11Фондовий ринок
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Європарламент закликав рф терміново повернути вкрадені літаки.
Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.
Згідно з інформацією, депутати стурбовані серйозним впливом війни на авіаційний сектор та висловили жаль з приводу того, що росія явно порушила правила міжнародної цивільної авіації та змусила літаки, орендовані у іноземних компаній, перереєструватися у російському авіареєстрі.
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«Таку крадіжку не можна терпіти», — зазначили євродепутати, вимагаючи негайного повернення цих літаків їхнім законним власникам.
Резолюція також закликає ЄС ще більше посилити санкції проти російського морського сектору і відмовитися дозволити суднам, які пришвартувалися в росії на шляху до ЄС, заходити до портів ЄС. Крім того, усім суднам, які хочуть зупинитись у портах ЄС, слід заборонити заправлятися у російських портах.

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За матеріалами: УНІАН
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