Європарламент закликав рф терміново повернути вкрадені літаки — Finance.ua

Європарламент закликав рф терміново повернути вкрадені літаки

Вчора 11:11 — Фондовий ринок

Європарламент закликав рф терміново повернути вкрадені літаки.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Згідно з інформацією, депутати стурбовані серйозним впливом війни на авіаційний сектор та висловили жаль з приводу того, що росія явно порушила правила міжнародної цивільної авіації та змусила літаки, орендовані у іноземних компаній, перереєструватися у російському авіареєстрі.

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«Таку крадіжку не можна терпіти», — зазначили євродепутати, вимагаючи негайного повернення цих літаків їхнім законним власникам.

Резолюція також закликає ЄС ще більше посилити санкції проти російського морського сектору і відмовитися дозволити суднам, які пришвартувалися в росії на шляху до ЄС, заходити до портів ЄС. Крім того, усім суднам, які хочуть зупинитись у портах ЄС, слід заборонити заправлятися у російських портах.

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