Лізингова компанія хоче стягнути з рф 3,5 мільярда доларів за вкрадені літаки — Finance.ua

Лізингова компанія хоче стягнути з рф 3,5 мільярда доларів за вкрадені літаки

Вчора 12:21

Найбільша компанія з лізингу літаків подала позов на 3,5 мільярда доларів за літаки, які вкрала росія у відповідь на санкції після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Financial Times.

AerCap, найбільша в світі компанія з лізингу літаків, заявила, що подала страхову вимогу на суму 3,5 мільярда доларів, щоб покрити потенційну втрату своїх літаків і двигунів, які рф відмовляється віддавати після кінцевого терміну, що сплинув у вівторок.

Дублінська компанія мала найбільші ризики у росії серед іноземних лізингодавців на момент введення західних санкцій.

У середу AerCap заявила, що під загрозою знаходиться близько 2,5 млрд доларів, і попередила, що очікує принаймні частково повернути вартість своїх активів у першому кварталі.

Компанії вдалося повернути 22 із 135 літаків і три з 14 двигунів, які були розміщені на російських авіасуднах до початку війни. Це допомогло лізингодавцю зменшити ризики в РФ з 3,1 мільярда доларів наприкінці грудня до 2,5 млрд доларів.

За словами виконавчого директора Енґуса Келлі, AerCap націлена досягнути задоволення всіх своїх претензій за страховими полісами, а також вдаватиметься до «інших доступних засобів правового захисту».

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