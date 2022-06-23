Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата в ЄС — Finance.ua

Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата в ЄС Вчора 13:35 — Казна та Політика

Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата в ЄС

Європарламент ухвалив резолюцію, яка підтримує надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Європейського союзу. Рішення про кандидатство сьогодні має ухвалити Європейська Рада.

Резолюцію підтримали 529 євродепутатів, проти — 45, утрималися — 14.

У документі політики закликали лідерів ЄС схвалити заявку України на набуття статусу кандидата в члени ЄС. Резолюцію ухвалили перед початком саміту лідерів ЄС.

«У контексті жорстокої російської загарбницької війни проти України цей крок буде прирівнюватися до демонстрації лідерства, рішучості та бачення», — зазначають євродепутати.

У заяві також йдеться, що Європарламент запрошує уряди України, Республіки Молдова та Грузії «недвозначно продемонструвати свою політичну рішучість реалізувати європейські амбіції свого народу» та прискорити запровадження реформ з метою якнайшвидшого виконання критеріїв членства в ЄС.

«Українці, молдавани та грузини заслуговують жити у вільних, демократичних і країнах, що процвітають, які є гордими та відданими членами європейської родини», — наголосили депутати.

Статус кандидата відкриває для України можливості, зокрема доступ до структурних фондів Європейського Союзу, кошти з яких будуть спрямовані на відбудову, і побудову сталої української економіки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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