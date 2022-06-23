Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата в ЄС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата в ЄС

Казна та Політика
460
Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата в ЄС
Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата в ЄС
Європарламент ухвалив резолюцію, яка підтримує надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Європейського союзу. Рішення про кандидатство сьогодні має ухвалити Європейська Рада.
Резолюцію підтримали 529 євродепутатів, проти — 45, утрималися — 14.
У документі політики закликали лідерів ЄС схвалити заявку України на набуття статусу кандидата в члени ЄС. Резолюцію ухвалили перед початком саміту лідерів ЄС.
«У контексті жорстокої російської загарбницької війни проти України цей крок буде прирівнюватися до демонстрації лідерства, рішучості та бачення», — зазначають євродепутати.
Читайте також
У заяві також йдеться, що Європарламент запрошує уряди України, Республіки Молдова та Грузії «недвозначно продемонструвати свою політичну рішучість реалізувати європейські амбіції свого народу» та прискорити запровадження реформ з метою якнайшвидшого виконання критеріїв членства в ЄС.
«Українці, молдавани та грузини заслуговують жити у вільних, демократичних і країнах, що процвітають, які є гордими та відданими членами європейської родини», — наголосили депутати.
Місце для вашої реклами
Статус кандидата відкриває для України можливості, зокрема доступ до структурних фондів Європейського Союзу, кошти з яких будуть спрямовані на відбудову, і побудову сталої української економіки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.