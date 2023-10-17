Європарламент підтримав €50 млрд допомоги Україні на 4 роки — Finance.ua

Європарламент підтримав €50 млрд допомоги Україні на 4 роки Сьогодні 15:27 — Казна та Політика

Європарламент підтримав €50 млрд допомоги Україні на 4 роки

Євродепутати схвалили у першому читанні план створити Фонд допомоги Україні на 4 роки, який передбачає виділення у вигляді грантів і кредитів до 50 мільярдів євро. Однак висунули нові умови.

Про це інформує DW

Європейська комісія запропонувала створити Фонд допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Цю ініціативу у вівторок, 17 жовтня, схвалив у першому читанні Європейський парламент 512 голосами проти 45, при 63 утриманнях.

Читайте також МВФ запустив фонд для підтримки реформ в Україні

До голосування два парламентські комітети: з бюджету та закордонних справ, проаналізували план Єврокомісії і прийняли новий документ. У ньому вони безумовно підтримали програму допомоги Україні, але додали додаткові умови для її отримання. Це була пропозиція, за яку голосував Європарламент.

Два пункти: про підзвітність і використання заморожених активів росії, додали до проєкту Фонду допомоги Україні, щоб зробити його більш амбітним. Це підтримали багато депутатів на дебатах 16 жовтня, перед голосуванням. Вони також виступили за конфіскацію російських активів і за створення системи, що запобігає корупції в рамках Фонду.

Європарламент хоче, щоб Фонд базувався на плані реконструкції, який має розробити український уряд після консультацій з громадянським суспільством і який має враховувати критерії для вступу до ЄС. План має схвалити Верховна Рада і надіслати на затвердження Євросоюзу. Єврокомісар з бюджету Йоганнес Ган каже, що Брюссель допомагає Києву у підготовці плану.

У план України мають увійти заходи для реформ і інвестицій, а також показники, які свідчать про їх виконання. Має бути також графік всіх етапів плану. Євродепутати вимагають, щоб Київ і Брюссель повідомляли їх про кожен крок, пов’язаний з Фондом допомоги Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.