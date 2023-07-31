Європа змінює правила безвізових подорожей: скільки буде коштувати вʼїзд в ЄС з 2024 року — Finance.ua

Європа змінює правила безвізових подорожей: скільки буде коштувати вʼїзд в ЄС з 2024 року Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Європа змінює правила безвізових подорожей: скільки буде коштувати вʼїзд в ЄС з 2024 року

На початку 2024 року в Європі запрацює система ETIAS — Європейська система інформації та авторизації подорожей, яка змінить правила вʼїзду у регіон для громадян 60 країн світу, у тому числі і для українців. Відповідне повідомлення вже опубліковано на сайті Європейського Союзу.

Про причини введення ETIAS, процедуру оформлення дозволу та його вартість читайте у нашому матеріалі.

Що таке ETIAS

Зараз громадяни країн, з якими у ЄС встановлений безвізовий режим мають право вʼїжджати до регіону лише на підставі біометричного паспорту. Впродовж 90 днів кожні 180 днів іноземці можуть подорожувати країнами регіону, відвідувати друзів, родичів та займатись іншою неприбутковою діяльністю.

Проте керівництво ЄС вирішило запровадити для громадян безвізових країн електронну систему, яка б надавали дозволи та відстежувала відвідувачів з країн, яким не потрібна віза для в'їзду до Шенгенської зони. Таке нововведення покликано зменшити проблеми безпеки у Європі та посприяти вирішенню кризи мігрантів.

Дозвіл прив’язаний до паспорта мандрівника та чинний до трьох років або до закінчення терміну дії паспорта, залежно від того, що настане раніше.

Кому не потрібно оформлювати ETIAS? Перед подорожжю до ЄС оформлювати дозвіл ETIAS не потрібно громадянам, у яких є оформлена Шенгенська віза, та іноземцям, у котрих є довгострокова віза, видана однією з держав-членів ЄС.

Процедура оформлення дозволу ETIAS

Оформлення ETIAS буде проходити онлайн — на офіційному вебсайті ETIAS чи в однойменному мобільному застосунку. Планується, що заповнення анкети та отримання дозволу буде займати не більше 10 хвилин. Українцям необхідно буде подати біометричний закордонний паспорт та заповнити анкетні дані.

Вартість дозволу становить 7 євро. Дітям не доведеться сплачувати жодних зборів. Оплата буде прийматись прямо на сайті. Сплатити можна буде дебетовою або кредитною картою.

Важливо! Дозвіл діятиме 3 роки. Тобто сплативши одноразово 7 євро, ви матимете трирічний дозвіл на в'їзд в ЄС.

Дозвіл ETIAS мандрівник отримає на електронну пошту.

Оформити ETIAS необхідно не пізніше, ніж за 96 годин до запланованого перетину кордону з Євросоюзом незалежно від виду транспорту, яким ви плануєте скористатися.

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