Єврокомісар: ЄС не скасує санкції проти росії, триває робота над 16-м пакетом — Finance.ua

Єврокомісар: ЄС не скасує санкції проти росії, триває робота над 16-м пакетом Сьогодні 20:16 — Світ

Єврокомісар: ЄС не скасує санкції проти росії, триває робота над 16-м пакетом

Європейський Союз не має наміру скасовувати санкції проти росії, попри можливі рішення адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Про це заявив єврокомісар Валдіс Домбровскіс на брифінгу в Брюсселі.

Посадовця запитали, чи скасує Євросоюз санкції проти рф, якщо на такий крок підуть США. Домбровскіс заявив, що Брюссель проводитиме свою санкційну політику, яка не залежить від дій Вашингтона.

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«З огляду на політику нової адміністрації США, ЄС має взяти питання власної безпеки до своїх рук, це також стосується санкційної політики. Ви знаєте, що зараз йде робота над 16-м пакетом», — зазначив він.

Наприкінці січня Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції проти росії ще на пів року.

Санкції проти росії, запроваджені у 2014 році й посилені у 2022-му, охоплюють заборону на торгівлю, енергетику, фінанси, транспорт, технології та предмети розкоші.

Крім того, діють обмеження на імпорт нафти, відключення кількох російських банків від SWIFT і заборона мовлення кремлівських джерел дезінформації в Євросоюзі.

ICTV За матеріалами:

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