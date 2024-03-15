єВідновлення: обсяг виплат компенсацій на ремонти житла сягнув 4 мільярдів — Finance.ua
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єВідновлення: обсяг виплат компенсацій на ремонти житла сягнув 4 мільярдів

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єВідновлення: обсяг виплат компенсацій на ремонти житла сягнув 4 мільярдів
єВідновлення: обсяг виплат компенсацій на ремонти житла сягнув 4 мільярдів
За програмою компенсації коштів на ремонт пошкодженого війною житла «єВідновлення» держава виплатила 4 мільярди гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Ці кошти в рамках державної допомоги одержали понад 43 тисячі українців.
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Усього в рамках програми за допомогою звернулись трохи більше 78,5 тисяч осіб. Найбільше заяв надійшло з Харківської, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей.
єВідновлення: обсяг виплат компенсацій на ремонти житла сягнув 4 мільярдів
Крім цього, державну компенсацію за повністю знищене житло — житлові сертифікати — отримали вже 4250 українців, а 1260 з них — вже придбали нове житло.
Середня сума одного житлового сертифікату становить 1,8 млн грн.
За житловими сертифікатами найбільше людей звернулись з Харківської, Київської, Миколаївською, Чернігівської та Донецької областей.

Довідка Fiannce.ua:

  • нагадаємо, подати заявку на єВідновлення можна і без Дії на мобільному телефоні. Для цього можна звернутись в ЦНАП чи до нотаріуса. Також ви можете подати заявку на порталі Дія, де також немає потреби в смартфоні;
  • кошти з картки єВідновлення можна витратити лише в тих магазинах чи підрядниках, які офіційно долучились до програми;
  • більше відповідей на найпопулярніші питання щодо єВідновлення — за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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