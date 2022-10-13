ЄС збільшить військову допомогу Україні до понад €3 мільярдів – Боррель — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС збільшить військову допомогу Україні до понад €3 мільярдів – Боррель

Казна та Політика
155
ЄС збільшить військову допомогу Україні до понад €3 мільярдів – Боррель
ЄС збільшить військову допомогу Україні до понад €3 мільярдів – Боррель
Європейський Союз хоче шукати дипломатичне рішення для російської війни проти України, але буде рішуче відповідати на будь-які спроби росії щодо подальшої ескалації та збільшить пряму військову допомогу для Збройних сил України до суми, що перевищує 3 млрд євро.
Про це 13 жовтня у Брюсселі, перед участю в зустрічі міністрів оборони НАТО у штаб-квартирі Альянсу, заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.
Читайте також
«Я проінформую країни-члени НАТО, що ми маємо намір ухвалити, сподіваюся, наступного понеділка в Люксембурзі, новий транш нашої військової підтримки для українських Збройних сил. Ця сума сягне більше 3 млрд євро за рахунок ресурсів Європейського фонду миру. Я також проінформую їх про заснування військової тренувальної місії для підтримки української армії», — сказав Боррель.
Він наголосив, що в той час, як росія продовжує провокаційні дії для підвищення ескалації цієї війни, ЄС залишається твердим у тому, щоб продовжувати допомогу для України стільки, скільки це буде необхідним, та в обсягах, які будуть необхідними.
Читайте також
«В цей момент, коли путін підсилює ескалацію, ми маємо залишатися рішучими у наданні підтримки для України настільки, скільки є необхідним, і так довго, як це буде необхідним. Ми будемо продовжувати надавати військову підтримку з метою припинити будь-які російські атаки, будь-які дії з ескалації війни. Ми хочемо знайти дипломатичні рішення для цієї війни якомога швидше, але ми будемо відповідати збільшенням військової допомоги для України, щоб упередити будь-яку ескалацію з боку росії», — наголосив Боррель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.