ЄС заморозив активи російських олігархів на майже 10 млрд євро — Finance.ua
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ЄС заморозив активи російських олігархів на майже 10 млрд євро

Вчора 03:14Світ
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ЄС заморозив активи російських олігархів на майже 10 млрд євроЄС заморозив активи російських олігархів на майже 10 млрд євро
Європейський Союз із початку вторгнення росії в Україну в межах санкцій заморозив активи російських олігархів на майже 10 млрд євро.
Про це повідомляє Spiegel.
Зазначається, що російські мільярдери втратили доступ до розкішних яхт, нерухомості та інших активів на суму майже 10 млрд євро.
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Ще 8 квітня обсяг заморожених активів становив 6,7 млрд євро. Включно з цими коштами, на той момент загалом ЄС заморозив російських активів на майже 30 млрд євро.
Нагадаємо, Австрія заблокувала російські активи на суму близько 254 млн євро на 97 рахунках. Сума зросла вдвічі порівняно з березнем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Фінансовий клуб
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