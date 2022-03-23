ЄС виділив Україні 1 млрд євро на закупівлю озброєнь — Finance.ua
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ЄС виділив Україні 1 млрд євро на закупівлю озброєнь

Вчора 18:11Казна та Політика
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ЄС виділив Україні 1 млрд євро на закупівлю озброєнь
Європейський Союз вже виділив Україні мільярд євро з Європейського фонду миру. Допомога спрямована на закупівлю озброєнь.
Відповідну заяву зробив голова Євроради Шарль Мішель під час брифінгу.
«ЄС уже виділив Україні 1 млрд євро на закупівлю озброєнь із Європейського фонду світу», — сказав він.
Нагадаємо, на саміті лідерів НАТО, який відбудеться в Брюсселі 24 березня, буде погоджено надання Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз.
Як повідомлялося, уряд Німеччини надасть Україні ще 1700 одиниць зенітного комплексу «Стріла».
Британія на саміті НАТО запропонує збільшити постачання озброєнь Україні.
За матеріалами: Главком
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