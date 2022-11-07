ЄС уже виділив Україні понад 22 млрд євро — Боррель — Finance.ua
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ЄС уже виділив Україні понад 22 млрд євро — Боррель

Казна та Політика
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ЄС уже виділив Україні понад 22 млрд євро — Боррель
ЄС уже виділив Україні понад 22 млрд євро — Боррель
Україні вже виділено за лінією ЄС понад EUR22 млрд, Євросоюз продовжить надавати підтримку Україні всіма можливими способами.
Про це написав голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своєму блозі в огляді за підсумками наради міністрів закордонних справ держав G7, що відбулася минулого тижня у вівторок.
«Разом з нашими державами-членами ЄС мобілізував понад EUR19 млрд на економічну, соціальну та фінансову стійкість України та EUR3,1 млрд на військову підтримку. Наша допомога також передбачає технічну підтримку з ремонту енергетичної інфраструктури та забезпечення додаткового вироблення електроенергії. Ми збільшимо і нашу гуманітарну допомогу, яка стала ще актуальнішою у зв’язку із наближенням зими», — повідомив Боррель в опублікованій у понеділок статті.
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За його словами, «підтримка економіки України на плаву залишається ключовим завданням». Він нагадав озвучену раніше обіцянку Єврокомісії виділити фінансовий пакет у розмірі до EUR1,5 млрд на місяць на загальну суму до EUR18 млрд, щоб значно покрити потреби України у фінансуванні на 2023 рік.
Боррель також наголосив на необхідності продовження після 19 листопада угоди щодо забезпечення експорту сільськогосподарської продукції України у світ.

Довідка Finance.ua:

  • за даними ЦЕС, у жовтні Україна отримала 1,3 млрд доларів від МВФ, 2 млрд євро від ЄС та 500 млн доларів від Світового Банку під гарантії Великої Британії;
  • Європейська комісія підготувала варіанти, за допомогою яких держави-члени ЄС можуть фінансово підтримати Україну в умовах війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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