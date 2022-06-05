ЄС розробив план відмови від російського газу, — єврокомісар

Вчора 16:00 — Енергетика

ЄС розробив план відмови від російського газу, — єврокомісар

Європейський союз має якнайшвидше відмовитися від імпорту російського газу. ЄС має намір збільшити закупівлі зрідженого газу в США та Катарі, а також наростити потужності зеленої енергетики.

Про це свідчить заява єврокомісара з внутрішнього ринку Тьєррі Бретона в ефірі телеканалу Europe 1/CNews

«Нам доведеться якнайшвидше звільнитися від російського газу і відновити нашу автономію, тому що володимиру путіну не подобається європейський проєкт», — сказав він.

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За його словами, путін роками робив усе, щоб розділити Європу.

«Він намагався розділити нас за допомогою своєї вакцини „Супутник“, яка не спрацювала, він робив усе, щоб втручатися в нашу демократію за допомогою Russia Today, а тепер він використовує газ, щоб точно поділити нас», — сказав Бретон.

У 2021 році близько 45% імпорту природного газу в ЄС припадало на Росію. Якщо колись кремль призупинить ці поставки, то ЄС буде готовим.

«Ми розробили план із моїми командами, щоб мати можливість реагувати на нього», — оголошує він.

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За його словами, ЄС імпортує із росії 155 млрд кубометрів на рік.

«Цей новий план буде включати 50 млрд кубометрів імпорту зрідженого природного газу зі США або Катару, додаткові 10 млрд на наявних трубопроводах, прискорення морських вітряних турбін і фотоелектричних панелей, що становлять 25 млрд кубометрів», — уточнив він. Перезапуск вугільних електростанцій також сприймається як варіант.

Раніше путін заявив, що якщо «недружні» країни, які купують російський газ, відмовляться платити в рублях з рахунків у росії, вони будуть позбавлені постачань. «Газпром» припинив постачання до Болгарії, Польщі, Нідерландів, Данії та Фінляндії.

Список «недружніх країн», опублікований на початку березня, включає США, членів Євросоюзу, Великобританію, Канаду, Японію, Швейцарію, Тайвань, Південну Корею, Норвегію, а також Австралію. Держави ЄС є основними споживачами російського газу.

Нагадаємо, Єврокомісія схвалила довгостроковий план переходу на відновлювані джерела енергії. Програма REPowerEU передбачає залучення до 300 млрд євро. Близько 10 млрд євро підуть на фінансування ланок інфраструктури газу, яких бракує, ЗПГ і нафти, щоб зупинити поставки з росії. Все інше піде на прискорення та розширення переходу до чистої енергії.

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