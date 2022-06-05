ЄС розробив план відмови від російського газу, — єврокомісар — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС розробив план відмови від російського газу, — єврокомісар

Вчора 16:00Енергетика
1083
ЄС розробив план відмови від російського газу, — єврокомісарЄС розробив план відмови від російського газу, — єврокомісар
Європейський союз має якнайшвидше відмовитися від імпорту російського газу. ЄС має намір збільшити закупівлі зрідженого газу в США та Катарі, а також наростити потужності зеленої енергетики.
Про це свідчить заява єврокомісара з внутрішнього ринку Тьєррі Бретона в ефірі телеканалу Europe 1/CNews.
«Нам доведеться якнайшвидше звільнитися від російського газу і відновити нашу автономію, тому що володимиру путіну не подобається європейський проєкт», — сказав він.
Читайте також
За його словами, путін роками робив усе, щоб розділити Європу.
«Він намагався розділити нас за допомогою своєї вакцини „Супутник“, яка не спрацювала, він робив усе, щоб втручатися в нашу демократію за допомогою Russia Today, а тепер він використовує газ, щоб точно поділити нас», — сказав Бретон.
У 2021 році близько 45% імпорту природного газу в ЄС припадало на Росію. Якщо колись кремль призупинить ці поставки, то ЄС буде готовим.
«Ми розробили план із моїми командами, щоб мати можливість реагувати на нього», — оголошує він.
Читайте також
За його словами, ЄС імпортує із росії 155 млрд кубометрів на рік.
«Цей новий план буде включати 50 млрд кубометрів імпорту зрідженого природного газу зі США або Катару, додаткові 10 млрд на наявних трубопроводах, прискорення морських вітряних турбін і фотоелектричних панелей, що становлять 25 млрд кубометрів», — уточнив він. Перезапуск вугільних електростанцій також сприймається як варіант.
Раніше путін заявив, що якщо «недружні» країни, які купують російський газ, відмовляться платити в рублях з рахунків у росії, вони будуть позбавлені постачань. «Газпром» припинив постачання до Болгарії, Польщі, Нідерландів, Данії та Фінляндії.
Місце для вашої реклами
Список «недружніх країн», опублікований на початку березня, включає США, членів Євросоюзу, Великобританію, Канаду, Японію, Швейцарію, Тайвань, Південну Корею, Норвегію, а також Австралію. Держави ЄС є основними споживачами російського газу.
Нагадаємо, Єврокомісія схвалила довгостроковий план переходу на відновлювані джерела енергії. Програма REPowerEU передбачає залучення до 300 млрд євро. Близько 10 млрд євро підуть на фінансування ланок інфраструктури газу, яких бракує, ЗПГ і нафти, щоб зупинити поставки з росії. Все інше піде на прискорення та розширення переходу до чистої енергії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.