Зеленський прокоментував наслідки нафтового ембарго для рф — Finance.ua
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Зеленський прокоментував наслідки нафтового ембарго для рф

Вчора 11:32Енергетика
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Зеленський прокоментував наслідки нафтового ембарго для рфЗеленський прокоментував наслідки нафтового ембарго для рф
Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що росія довго насолоджувалася потоком нафтодоларів і не хоче відвикати. Але доведеться.
«Європейський Союз поступово рухається до впровадження шостого санкційного пакету. Якщо відверто, це дається дуже складно. Оскільки сенс цього санкційного пакету — передусім у нафті. Світ нарешті відмовляється від російської нафти. Причому інші країни, які видобувають значно якіснішу й легшу нафту, готуються замістити російське постачання. Тож на цьому напрямку для держави-агресора мінусуються величезні суми», — наголосив він.
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Зеленський додав, що росія постійно намагається протидіяти.
«Вона довго насолоджувалася потоком нафтодоларів і не хоче відвикати. Але доведеться. Доведеться звикати, що дуже болісне скорочення доходів є неминучим наслідком війни для її винуватця, для російської держави», — сказав президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНН
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