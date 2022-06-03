Зеленський прокоментував наслідки нафтового ембарго для рф — Finance.ua

Зеленський прокоментував наслідки нафтового ембарго для рф

Вчора 11:32 — Енергетика

Зеленський прокоментував наслідки нафтового ембарго для рф

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що росія довго насолоджувалася потоком нафтодоларів і не хоче відвикати. Але доведеться.

«Європейський Союз поступово рухається до впровадження шостого санкційного пакету. Якщо відверто, це дається дуже складно. Оскільки сенс цього санкційного пакету — передусім у нафті. Світ нарешті відмовляється від російської нафти. Причому інші країни, які видобувають значно якіснішу й легшу нафту, готуються замістити російське постачання. Тож на цьому напрямку для держави-агресора мінусуються величезні суми», — наголосив він.

Зеленський додав, що росія постійно намагається протидіяти.

«Вона довго насолоджувалася потоком нафтодоларів і не хоче відвикати. Але доведеться. Доведеться звикати, що дуже болісне скорочення доходів є неминучим наслідком війни для її винуватця, для російської держави», — сказав президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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