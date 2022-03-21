ЄС розгляне введення нафтового ембарго проти росії – Reuters — Finance.ua
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ЄС розгляне введення нафтового ембарго проти росії – Reuters

Вчора 11:14Енергетика
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ЄС розгляне введення нафтового ембарго проти росії – ReutersЄС розгляне введення нафтового ембарго проти росії – Reuters
Євросоюз розгляне можливість введення нафтового ембарго щодо росії через розгорнуту війну рф проти України.
Про це повідомляє Reuters.
Агентство звертає увагу, що цього тижня Байден відвідає Брюссель для обговорення з представниками ЄС посилення санкцій проти країни-агресорки.
«Ми працюємо над п’ятим раундом санкцій, передбачається багато нових імен», — сказав високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності, оскільки обговорення нових санкцій триває поки непублічно.
Попередні чотири раунди санкцій проти рф не змінили курс кремля на припинення бойових дій проти України, що змушує Захід іти на ще потужніші кроки проти росіян.
У Білому домі раніше вже анонсували новий пакет обмежень і заявили, що санкційний пакет тільки поповнюватиметься, якщо москва не відмовиться від своїх загарбницьких цілей.
Раніше від російської нафти відмовилися США і Велика Британія, проте у ЄС на цей крок іти не зважувалися. Натомість Єврокомісія розробила план відмови від нафти, вугілля й газу з росії до 2030 року.
За матеріалами: УНІАН
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