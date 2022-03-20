Позбутися залежності від росії: Німеччина купуватиме газ у Катарі — Finance.ua
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Позбутися залежності від росії: Німеччина купуватиме газ у Катарі

Вчора 22:01Енергетика
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Німеччина та Катар погодили довгострокове партнерство у сфері енергетики.
Про це повідомив міністр економіки ФРН Роберт Хабек у ході візиту до Дохи, передає DW.
Хабек повідомив про «сильну динаміку», зазначивши, що емір продемонстрував навіть ширшу підтримку, ніж очікувалося.
Глави німецьких компаній, які супроводжували міністра під час візиту до Катару, тепер проведуть з катарською стороною докладні переговори щодо укладання контрактів. Міністр не уточнив, про які саме обсяги газу з Катару йдеться.
Катар — один із найбільших у світі постачальників зрідженого природного газу. До відбуття з візитом у Доху, Хабек заявляв, що йдеться і про короткострокові, і про довгострокові постачання газу з Катару. Міністр повідомив про намір форсувати спорудження у Німеччині терміналів для прийому ЗПГ.
Як зазначив Хабек, узгоджене партнерство з Катаром передбачає не лише постачання ЗПГ до Німеччини, а й розробку відновлюваних енергоносіїв, а також заходи щодо посилення енергоефективності.
За словами Хабека, це крок на шляху набуття більшої незалежності від росії на тлі російського вторгнення в Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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