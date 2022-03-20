Україна закликає заблокувати бізнес «роснєфті» та «газпрому» в Європі — Finance.ua

Україна закликала Люксембург визнати росію країною, яка фінансує тероризм, та посилити фінансовий нагляд за «підсанкційними особами та компаніями з російським капіталом, які проводять фінансові операції, та тих, які обслуговують російський капітал».
Російські державні конгломерати «роснєфть» і «газпром» підтримують зв’язки щонайменше з 75 організаціями в Європі та Великій Британії, з яких майже половина розташована в Люксембурзі. Не менше 36 компаній, зареєстрованих у Люксембурзі, належать або «роснєфті», або «газпрому», які є двома найбільшими держкомпаніями росії за обсягом виторгу.
У «роснєфті», на яку поширюються санкційні обмеження ЄС, 31 юридична особа зареєстрована в Люксембурзі, зокрема й холдингова компанія Rosneft Holdings, а також приватні компанії з обмеженою відповідальністю.
«газпром», який має такі самі санкційні обмеження (на кредитне та боргове фінансування і заборона на угоди), має п’ять компаній, зареєстрованих у Люксембурзі, зокрема GazAsia Capital SA та Bank GPB International SA.