Найбільші нафтосервісні компанії почали виходити з рф — Finance.ua
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Найбільші нафтосервісні компанії почали виходити з рф

Вчора 10:33Енергетика
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Американські нафтосервісні корпорації Halliburton та Schlumberger зробили кроки щодо виходу з ринку Росії. Перша компанія повністю припиняє діяльність, а друга поки що припиняє подальші інвестиції та впровадження технологій.
Про це йдеться у повідомленні компаній.
«Компанія дотримується санкцій, що забороняють транзакції та роботу, у тому числі для деяких державних російських клієнтів. Halliburton приділятиме першочергову увагу безпеці та надійності в міру згортання операцій, що залишилися в Росії», — сказано в заяві Halliburton.
Там нагадали, що кілька тижнів тому компанія призупинила всі поставки запчастин та продуктів до росії і не має у рфактивних спільних підприємств.
«Ми вирішили негайно призупинити нові інвестиції та розгортання технологій для наших операцій у Росії. Ми будемо здійснювати будь-яку наявну діяльність у повній відповідності до застосовних міжнародних законів і санкцій», — повідомили в Schlumberger.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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