Найбільші нафтосервісні компанії почали виходити з рф — Finance.ua

Найбільші нафтосервісні компанії почали виходити з рф

Вчора 10:33 — Енергетика

Американські нафтосервісні корпорації Halliburton та Schlumberger зробили кроки щодо виходу з ринку Росії. Перша компанія повністю припиняє діяльність, а друга поки що припиняє подальші інвестиції та впровадження технологій.

Про це йдеться у повідомленні компаній.

«Компанія дотримується санкцій, що забороняють транзакції та роботу, у тому числі для деяких державних російських клієнтів. Halliburton приділятиме першочергову увагу безпеці та надійності в міру згортання операцій, що залишилися в Росії», — сказано в заяві Halliburton.

Там нагадали, що кілька тижнів тому компанія призупинила всі поставки запчастин та продуктів до росії і не має у рфактивних спільних підприємств.

«Ми вирішили негайно призупинити нові інвестиції та розгортання технологій для наших операцій у Росії. Ми будемо здійснювати будь-яку наявну діяльність у повній відповідності до застосовних міжнародних законів і санкцій», — повідомили в Schlumberger.

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