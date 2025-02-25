ЄС пропонує Україні власну угоду щодо корисних копалин — Finance.ua

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ЄС пропонує Україні власну угоду щодо корисних копалин

Казна та Політика
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ЄС пропонує Україні власну угоду щодо корисних копалин
ЄС пропонує Україні власну угоду щодо корисних копалин
Європейський комісар із промислової стратегії Стефан Сежурне під час візиту до Києва 24 лютого разом із очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн запропонував українським чиновникам потенційну угоду про надра.
Про це пише Barrons.
Європейський союз запропонував Україні укласти угоду про «критично важливі матеріали», повідомив високопосадовець, пообіцявши «безпрограшну» угоду.
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Європейський комісар заявив після зустрічі, яка відбулася у третю річницю повномасштабного вторгнення росії, що «21 із 30 критичних матеріалів, необхідних Європі, може бути наданий Україною в рамках взаємовигідного партнерства».
«Додаткова цінність, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не вимагатимемо угоди, яка не буде взаємовигідною», — додав він.
Багатство України корисними копалинами, включаючи марганець, титан, графіт та літій, вже стало предметом напружених переговорів між Києвом та Вашингтоном, при цьому президент США Дональд Трамп наполягає на тому, що США заслуговують на «повернення грошей» за допомогу в захисті України від вторгнення росії.
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На окупованих росією територіях знаходяться критично важливі ресурси вартістю понад $350 млрд, заявила перша віцепремʼєрка — міністерка економіки Юлія Свириденко.
Українська та американська команди перебувають на фінальному етапі переговорів щодо угоди про корисні копалини, написала віцепрем’єрка — міністерка юстиції Ольга Стефанішина 24 лютого.
Трамп заявив, що може зустрітись із президентом Володимиром Зеленським для підписання угоди цього або наступного тижня.
За матеріалами:
Forbes.ua
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