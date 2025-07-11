ЄС представив рекомендації щодо дотримання нового закону про ШІ — Finance.ua

ЄС представив рекомендації щодо дотримання нового закону про ШІ Сьогодні 09:13 — Технології&Авто

ЄС представив рекомендації щодо дотримання нового закону про ШІ

Влада ЄС опублікувала фінальну версію кодексу практики з рекомендаціями щодо дотримання нового закону про штучний інтелект у частині, що стосується ШІ-систем загального призначення.

Кодекс розроблено 13 експертами на основі інформації, наданої більш ніж тисячі зацікавлених юридичних і фізичних осіб, включно з підприємствами малого та середнього бізнесу, вченими, громадськими організаціями та провайдерами ШІ-моделей, ідеться в повідомленні Європейської комісії (ЄК). Серед іншого кодекс містить рекомендації у сфері безпеки, які допоможуть компаніям знизити ризики під час розроблення просунутих ШІ-моделей, а також розділи про прозорість і матеріали, захищені авторським правом.

Тепер ЄК і державам-членам Євросоюзу належить розглянути кодекс і ухвалити рішення про те, чи схвалювати його. Потім провайдери ШІ-моделей зможуть його підписати. Підписанти, серед іншого, виграють від зниження адміністративного навантаження.

Закон про ШІ було ухвалено торік, частина про ШІ-системи загального призначення має набути чинності 2 серпня. Він передбачає заходи, спрямовані на профілактику зловживання ШІ, і зокрема, зобов’язує розробників надавати інформацію про порядок навчання ШІ-моделей і мати політики дотримання законодавства про авторські права.

Читайте також 5 навичок, які допоможуть не втратити роботу через штучний інтелект

Порушення закону може спричинити для компаній штраф у розмірі до 7% річної виручки.

ASML, Airbus, Mercedes-Benz Group, Deutsche Lufthansa та інші європейські компанії закликали голову ЄК Урсулу фон дер Ляєн відкласти введення закону на два роки. В іншому разі ШІ-амбіції Євросоюзу опиняться під загрозою, йшлося в підписаному більш ніж 45 організаціями листі на адресу глави ЄК. На думку бізнесу, підхід до регулювання галузі має бути більш «дружнім до інновацій».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.