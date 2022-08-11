ЄС обговорить заборону видачі шенгенських віз для росіян — Finance.ua

ЄС обговорить заборону видачі шенгенських віз для росіян Вчора 09:44 — Світ

ЄС обговорить заборону видачі шенгенських віз для росіян

На обговорення в Євросоюзі внесено пропозицію заборонити видавати громадянам росії шенгенські візи.

Про це на брифінгу повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт.

«Проєкт внесений деякими країнами до ЄС і тим самим перебуває на порядку денному. Уряд ФРН тепер має провести дискусії щодо нього між членами кабінету і всередині ЄС. Ці дискусії не завершено, тому я не можу повідомити про проміжні результати», — повідомив Хебештрайт.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити в’їзд на свою територію для всіх росіян. За його словами, «хороших росіян» не буває і всі вони мають їхати до рф.

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