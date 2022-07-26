Естонія домагається заборони видачі шенгенських віз жителям росії на рівні ЄС — Finance.ua
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Естонія домагається заборони видачі шенгенських віз жителям росії на рівні ЄС

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Міністерство закордонних справ Естонії готує пропозиції Євросоюзу про припинення видачі шенгенських віз громадянам росії. Міністр Урмас Рейнсалу вважає морально неправильним пускати їх в Лувр, в той час як в Україні вбивають дітей.
Про це повідомляє ERR.EE.
"Суть в тому, щоб подібно Естонії сказали, що Євросоюз не видає візи громадянам росії на звичайних умовах", - сказав Рейнсалу, зазначивши, що є гуманітарні випадки, наприклад соратники Олексія Навального, для яких питання має розглядатися окремо.
Він зазначив, що "дійсно курйозно, що російські громадяни зараз масово їдуть через західний кордон росії - через Фінляндію, Латвію, Литву - щоб відвідати Лувр влітку, в той час як в Україні вбивають дітей. Це, безумовно, морально неправильно".
На думку Рейнсалу, Естонія також повинна оцінити, чи варто відкликати вже видані візи на певних підставах. При цьому в березні, коли Естонія оголосила про тимчасове припинення видачі туристичних віз росіянам, МЗС запевнив, що громадяни росії, у яких на руках вже є видані Естонією шенгенські візи, як і раніше зможуть в'їжджати в Естонську Республіку.
За словами міністра, питання про візи для російських громадян вже обговорювалося в Євросоюзі в березні, але в той час в росії існували викликані коронавірусом обмеження і поїздки не були такими масовими, як зараз.
Міністерство закордонних справ хоче підготувати пропозиції для ЄС в найближчі тижні, додав глава зовнішньополітичного відомства Естонії.
"Я вже озвучив цю проблему міністрам закордонних справ Фінляндії та Латвії, і ми, звичайно, будемо консультуватися з урядами нашого регіону, щоб знайти більш широку підтримку цій ініціативі. Нам потрібно, щоб всі країни були "за". Ми збираємося піти з цим питанням по новому колу, я сподіваюся на цю підтримку. Зараз ситуація відрізняється від тієї, що була навесні", - сказав він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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