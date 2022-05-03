ЄС має плани на випадок, якщо росія повністю перекриє газ - Єврокомісія — Finance.ua

ЄС має плани на випадок, якщо росія повністю перекриє газ - Єврокомісія

Вчора 15:14 — Енергетика

ЄС має плани на випадок, якщо росія повністю перекриє газ - Єврокомісія

Відмова Газпрому виконувати свої контрактні зобов’язання свідчить, що росія є ненадійним постачальником газу, і Європа має готуватися до екстремальних сценаріїв вже у найближчому майбутньому.

Про це у Брюсселі за підсумками засідання Ради міністрів ЄС з питань енергетики заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

«Ми всі бачили, як Газпром оголосив, що не буде дотримуватися своїх контрактних зобов’язань та зупинив постачання газу в Польщу й Болгарію. Це чітко свідчить про те, що вони (росіяни. — Ред.) не є надійними постачальниками. Це означає, що всі країни-члени повинні мати напоготові плани на випадок повного переривання постачання. І вони вже мають такі плани», — зазначила єврокомісар.

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Вона зауважила, що підготовка до такого розвитку подій почалася ще в січні, коли стало очевидним загострення ситуації. Реалізація цих планів потребує чіткої координації та солідарності між країнами — членами ЄС.

«Ми маємо такі країни, що є замкненими на суходолі, і вони є дуже залежними від альтернативних шляхів, від постачання та допомоги сусідів. Ми також передбачаємо в наших надзвичайних планах наше найближче сусідство — також Україну і Молдову», — сказала Сімсон.

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За її словами, Євросоюз не зможе відразу замістити з альтернативних джерел весь обсяг газу, що поставляється з росії. Таким чином, ЄС буде комплексно розв’язувати цю проблему, збільшуючи питому вагу відновлюваних джерел в енергетичному балансі, зокрема, використання біогазу, а також запроваджуючи технології енергозбереження.

Передбачається також координація зусиль із більш ефективного використання наявних сховищ газу та спільної закупівлі газі для проходження зимового періоду. Це дозволить на повну потужність використовувати колективну купівельну спроможність ЄС та уникнути непотрібної конкуренції між країнами під час укладення контрактів з альтернативними постачальниками газу.

Як повідомлялося, 27 квітня російський монополіст «Газпром» повністю призупинив постачання газу болгарській компанії «Булгаргаз» та польській PGNiG у зв’язку з несплатою в рублях.

Президент росії володимир путін 1 квітня зобов’язав вести розрахунки за газ тільки в рублях із країнами, які уряд росії визнав «недружніми» за їхню позицію щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Більшість урядів країн Євросоюзу заявили про відмову оплачувати поставки російського газу в рублях. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн застерегла, що перехід на розрахунки з росією у рублях буде означати порушення санкцій ЄС проти росії, зокрема проти її банківського сектору, у зв’язку із розв’язаною рф війною проти України.

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