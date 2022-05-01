Нафтове ембарго ЄС проти рф може запрацювати до кінця року – Bloomberg — Finance.ua
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Нафтове ембарго ЄС проти рф може запрацювати до кінця року – Bloomberg

Вчора 10:31Енергетика
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Нафтове ембарго ЄС проти рф може запрацювати до кінця року – BloombergНафтове ембарго ЄС проти рф може запрацювати до кінця року – Bloomberg, www.reuters.com
Євросоюз, який наступного тижня анонсує шостий пакет санкцій проти рф, планує відрізати Сбербанк від системи SWIFT, а запропоноване нафтове ембарго почне повноцінно працювати з кінця року.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на співрозмовників.
Зазначається, що ЄС планує запропонувати заборону на імпорт російської нафти з кінця року, а до того моменту поступово вводитимуться обмеження. Раніше повідомлялося, що спершу під заборону може потрапити російська танкерна нафта, а згодом — трубопровідна.
Інші варіанти, які обговорювалися для скорочення нафтових доходів росії, включали встановлення прайс кепів, тобто обмеження цін, а також спеціальні механізми оплати через ескроу-рахунки та тарифи.
Білорусь буде включена до шостого санкційного пакету за її роль у російському вторгненні, у ході якого вона, зокрема, виступала як плацдарм для російських військ.
Серед інших пропозицій, які будуть обговорюватися в рамках нового пакету санкцій, — обмеження на консалтингові та хмарні послуги, а також на купівлю нерухомості. Також може бути схвалено більше індивідуальних санкцій, зокрема на військових чиновників, магнатів та їхніх соратників, а також відповідальних за воєнні злочини росіян в Україні.
Деякі країни-члени також наполягають на посиленні існуючих обмежень на морську торгівлю та порти як частину пакету.
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Нагадаємо, про те, що країни Євросоюзу наступного тижня можуть схвалити поступове нафтове ембарго та санкції проти найбільшого російського банку, Сбербанку, днем раніше повідомило NYT.
З посиланням на дипломатів та чиновників видання пояснило, що ембарго, ймовірно, спершу застосовуватиметься до російської танкерної нафти, і лише згодом — до трубопровідної, що може зайняти декілька місяців.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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