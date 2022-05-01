Нафтове ембарго ЄС проти рф може запрацювати до кінця року – Bloomberg — Finance.ua

Нафтове ембарго ЄС проти рф може запрацювати до кінця року – Bloomberg

Вчора 10:31 — Енергетика

Нафтове ембарго ЄС проти рф може запрацювати до кінця року – Bloomberg, www.reuters.com

Євросоюз, який наступного тижня анонсує шостий пакет санкцій проти рф, планує відрізати Сбербанк від системи SWIFT, а запропоноване нафтове ембарго почне повноцінно працювати з кінця року.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на співрозмовників.

Зазначається, що ЄС планує запропонувати заборону на імпорт російської нафти з кінця року, а до того моменту поступово вводитимуться обмеження. Раніше повідомлялося, що спершу під заборону може потрапити російська танкерна нафта, а згодом — трубопровідна.

Інші варіанти, які обговорювалися для скорочення нафтових доходів росії, включали встановлення прайс кепів, тобто обмеження цін, а також спеціальні механізми оплати через ескроу-рахунки та тарифи.

Білорусь буде включена до шостого санкційного пакету за її роль у російському вторгненні, у ході якого вона, зокрема, виступала як плацдарм для російських військ.

Серед інших пропозицій, які будуть обговорюватися в рамках нового пакету санкцій, — обмеження на консалтингові та хмарні послуги, а також на купівлю нерухомості. Також може бути схвалено більше індивідуальних санкцій, зокрема на військових чиновників, магнатів та їхніх соратників, а також відповідальних за воєнні злочини росіян в Україні.

Деякі країни-члени також наполягають на посиленні існуючих обмежень на морську торгівлю та порти як частину пакету.

Нагадаємо, про те, що країни Євросоюзу наступного тижня можуть схвалити поступове нафтове ембарго та санкції проти найбільшого російського банку, Сбербанку, днем раніше повідомило NYT.

З посиланням на дипломатів та чиновників видання пояснило, що ембарго, ймовірно, спершу застосовуватиметься до російської танкерної нафти, і лише згодом — до трубопровідної, що може зайняти декілька місяців.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.