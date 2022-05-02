Три країни ЄС відкликали вето на нафтове ембарго проти росії - ZDF — Finance.ua

Три країни ЄС відкликали вето на нафтове ембарго проти росії - ZDF

Вчора 10:14 — Енергетика

Три країни Євросоюзу, що коливалися, — Угорщина, Австрія та Словаччина — відкликали своє вето на запровадження нафтового ембарго щодо росії.

Про це повідомляє ZDF із посиланням на джерела.

Раніше ці країни блокували нафтові санкції через високу залежність від постачання цієї сировини з росії.

Зазначається, що деякі питання щодо нових санкцій, зокрема перехідні періоди, все ще залишаються відкритими.

«Імовірно, рішення про ембарго має бути ухвалене протягом найближчих кількох днів, але реалізовано лише в найближчі кілька місяців», — сказав кореспондент ZDF у Брюсселі Флоріан Нойханн.

За словами європейського дипломата, вирішальним фактором стала заява уряду Німеччини щодо підтримки запровадження нафтового ембарго проти Росії.

Причиною зміни курсу Німеччини, імовірно, стали успіхи в пошуку альтернативних постачальників нафти. Міністр економіки ФРН Роберт Хабек оголосив 26 квітня, що залежність Німеччини від російської нафти за вісім тижнів війни скоротилася з 35% до 12%.

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