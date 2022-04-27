Єрмак озвучив розмір загальних втрат економіки України через війну — Finance.ua

Єрмак озвучив розмір загальних втрат економіки України через війну

Вчора 18:15 — Казна та Політика

Відбудова України — це пріоритет для всієї команди Володимира Зеленського.

росія має відповідати за всі злочини та руйнування в нашій державі і саме за рахунок агресора, окрім міжнародної допомоги та грошей з нашого бюджету, потрібно відновлювати Україну.

Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак.

З його слів, «зараз ми оцінюємо вартість збитків від війни, яка триває. Ось деякі цифри з аналізу в межах проєкту „росія заплатить“, який зроблений командою KSE Institute (аналітичний підрозділ Київської школи економіки) за підтримки Офісу Президента України, Міністерства економіки, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерства інфраструктури».

Загальні втрати економіки України (прямі та непрямі) через війну коливаються від $564 млрд до $600 млрд.

Загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури досягла майже $88 млрд. Але це дані на основі публічних джерел.

За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на $3.1 млрд.

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Дороги. Станом на сьогодні зруйновано або захоплено щонайменше 23 тисячі кілометрів доріг, 32 тис квадратних метрів житлового фонду.

Маємо пошкодженими чи зруйнованими — 535 дитячих садочків, 866 закладів середньої, передвищої та вищої освіти, 231 медзакладів, 173 заводи та підприємства, щонайменше 75 адміністративних будівель, 277 мостів та мостових переходів, 11 військових аеродромів, 11 аеропортів та 2 порти.

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