ЄІБ надасть Україні 1,3 млрд євро раніше строку — Finance.ua

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ЄІБ надасть Україні 1,3 млрд євро раніше строку

Вчора 15:12Казна та Політика
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ЄІБ надасть Україні 1,3 млрд євро раніше строкуЄІБ надасть Україні 1,3 млрд євро раніше строку
Європейський інвестиційний банк прискорить передачу Україні додаткових 1,3 млрд євро. Гроші спрямують у Фонд відновлення України.
Про це заявив президент установи Вернер Хойєр.
«Світ захоплюється хоробрістю та бойовим духом України перед обличчям агресії. У співпраці з іншими інституціями ЄС ми готові прискорити передачу додаткових 1,3 млрд євро найближчими місяцями. Як і весь ЄС, Банк ЄС повністю відданий підтримці стійкості та швидкому відновленню у мирній і незалежній Україні», — сказав Хойєр.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд вважає інвестиційні ресурси банку одним із пріоритетних джерел для фінансування проєктів розвитку.
«Банк надав своєчасну допомогу в розмірі 668 млн євро, які були спрямовані на фінансування першочергових гуманітарних і соціальних видатків», — зазначив Денис Шмигаль.
Раніше очільник українського уряду заявляв, що втрати України через війну можуть сягнути $1 трлн. Йдеться про збитки від зруйнованих виробничих потужностей та інфраструктури.
Зауважимо, KSE Institute збільшив оцінку збитків інфраструктури України від агресії рф до $68 млрд. Це еквівалентно майже 2 трлн грн. При цьому за минулий тиждень оцінка збитків зросла на $5 млрд. З початку воєнної агресії росії 24 лютого в Україні пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 533 навчальних заклади, 300 дитячих садків, 196 медичних закладів, 129 заводів та підприємств.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Фінансовий клуб
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