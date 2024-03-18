Японська компанія впроваджуватиме розробку українських інженерів — Finance.ua

Японська компанія впроваджуватиме розробку українських інженерів Сьогодні 03:00 — Технології&Авто

Японська компанія впроваджуватиме розробку українських інженерів

Інженери GlobalLogic створили тестову платформу SDV Cloud Framework для Hitachi Astemo, якою у рівних долях володіють Hitachi та Honda Motor. Розробка українських фахівців допоможе створювати автомобілі майбутнього.

Про це повідомляє пресслужба GlobalLogic

Hitachi Astemo тестують інноваційну розробку для нового покоління автомобілів. Першим кроком запланована інтеграція системи допомоги водіям. Загалом проєкт передбачає інтеграцію SDV Cloud Framework на базі AWS у процеси створення та тестування різного програмного забезпечення для авто.

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SDV, або Software-Defined Vehicle — автомобіль, функціональні можливості якого будуть розширюватись завдяки оновленням програмного забезпечення. Це потрібно для постійного покращення користувацького досвіду водіїв.

Прогнозується , що ринок постачальників SDV зросте вдвічі до 2030 року (з $236 млрд до $411 млрд).

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Використання хмарних технологій за допомогою SDV Cloud Framework призводить до 30% зниження витрат на впровадження програмного забезпечення та прискорює процес розробки на 60%.

Розробка також дозволяє створювати цифрового двійника авто або його частин в хмарі. Очікується, що тестування у хмарі дозволить виявити понад 90% дефектів програмного забезпечення.

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