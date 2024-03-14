Hyundai та Kia відкликають майже 170 тисяч електрокарів через проблеми з ПЗ — Finance.ua
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Hyundai та Kia відкликають майже 170 тисяч електрокарів через проблеми з ПЗ

Технології&Авто
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Hyundai та Kia відкликають майже 170 тисяч електрокарів через проблеми з ПЗ
Hyundai та Kia відкликають майже 170 тисяч електрокарів через проблеми з ПЗ
Автовиробник Hyundai Motor Co разом із дочірньою компанією Kia Corp добровільно відкликають близько 170 тисяч електромобілів у Південній Кореї через проблеми з програмним забезпеченням у системах зарядки.
Про це повідомляє Korea Economic Daily із посиланням на заяву міністерства землі, інфраструктури і транспорту Південної Кореї.
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У відомстві повідомили у четвер, що дефекти були виявлені у 232 000 одиниць 12 моделей автовиробників Hyundai Motor, Kia, Stellantis Korea і Tesla Korea.
Зокрема, електрокари Hyundai Motor та Kia мали помилки програмного забезпечення в інтегрованому блоці керування зарядкою (ICCU), через що Hyundai відкличе 113 916 моделей, включаючи Ioniq та Genesis, а Kia — 56 016 одиниць моделі EV16.
Добровільне відкликання автомобілів розпочнеться 18 березня, йдеться у матеріалі.
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За матеріалами:
Укрінформ
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