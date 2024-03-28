Японія вкладе ще $33 мільярди у розробку пасажирського літака нового покоління — Finance.ua
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Японія вкладе ще $33 мільярди у розробку пасажирського літака нового покоління

Технології&Авто
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Міністерство економіки, торгівлі й промисловості Японії та приватні компанії працюватимуть разом над розробкою власного пасажирського літака нового покоління, розділивши інвестиції в розмірі близько 5 трильйонів єн (33 мільярди доларів США) протягом наступних 10 років.
Про це повідомляє Kyodo News з посиланням на джерела.
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Новий літак, який має бути готовий у 2035 році, може як варіант працювати на водні, але не на традиційному реактивному паливі через прагнення країни зменшити викиди вуглецю.
В останні роки світові авіакомпанії все більше почали використовувати екологічно чисте авіаційне паливо, яке виготовляється з відходів харчової олії та рослин.
Минулого року компанія Mitsubishi Heavy припинила роботу над попереднім проєктом із випуску першого в Японії власного пасажирського літака під назвою SpaceJet, посилаючись на відсутність ноу-хау та збільшення витрат.
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Розробка SpaceJet розпочалася ще у 2008 році за допомогою 50 мільярдів єн фінансової допомоги від Міністерства промисловості Японії, а його перша поставка спочатку була запланована на 2013 рік.
Проте цей графік змінювався шість разів, перш ніж пандемія коронавірусу завдала остаточного удару проєкту.
За матеріалами:
Укрінформ
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