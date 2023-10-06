Японія та ПРООН доставили в Україну два нових автотрансформатори, які забезпечать світлом півмільйона людей — Finance.ua

Японія та ПРООН доставили в Україну два нових автотрансформатори, які забезпечать світлом півмільйона людей Сьогодні 06:38

Японія та ПРООН доставили в Україну два нових автотрансформатори, які забезпечать світлом півмільйона людей

В Україну прибули два нових потужних нових автотрансформатори, які були придбані та передані Програмою розвитку ООН в Україні та Урядом Японії за тісної координації Міністерства енергетики України.

Обладнання буде встановлено на одній з підстанцій НЕК «Укренерго» для забезпечення потреб близько 500 тисяч споживачів.

«Минулої зими під час масованих обстрілів саме автотрансформатори були чи не найбільшою ключовою ціллю ворога. росіяни підступно знищували це обладнання, критично важливе для постачання електроенергії українцям. Заміна та виготовлення автотрансформаторів потребує часу та коштів, а потреба в них для всієї країни — значна.

Тому ця допомога від Японії та ПРООН — надзвичайно цінна для нас. Це потужний внесок у забезпечення енергетичної безпеки України напередодні складної зими, яку, сподіваємось, завдяки такому партнерству ми пройдемо гідно", — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Яко Сільє, Постійний представник ПРООН в Україні, зазначив, що надійна енергетика є основою будь-якої успішної нації.

«Зміцнюючи енергомережу України, ми не лише забезпечуємо електроенергією, але й зміцнюємо стійкість нації. З огляду на виклики, зокрема невпинні спроби порушити енергетичну інфраструктуру України, це партнерство символізує наше непохитне зобов’язання підтримувати український народ», — сказав він.

Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі відзначив стійкість українського народу, який переживає щоденні російські атаки, і запевнив, що Японія продовжить підтримувати Україну.

«Ми разом пройшли минулий опалювальний сезон, разом з українськими енергетиками. І на початку нового опалювального сезону Уряд Японії передає українській стороні два трансформатори. Ще два прийдуть до кінця цього року. Також за сприяння Уряду Японії Україна отримає ще декілька трансформаторів через Румунію».

Варто відзначити, що Японія потужно підтримує Україну, зокрема у відновленні енергосектору, з початку повномасштабного вторгнення.

Це комплексний пакет допомоги, що охоплює підтримку у вигляді спеціалізованого обладнання (резервних електростанцій, генераторів різної потужності), необхідного для швидкого відновлення роботи пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури.

Станом на вересень в Україну було доставлено 12 таких вантажів загальною вагою понад 113 тонн. Серед них 256 одиниць резервних електростанцій та відповідних комплектів. Інший важливий напрямок співпраці - допомога Японії у розвитку розподіленої генерації, зокрема газових турбін, які дозволять забезпечити стабільність енергопостачання для низки регіонів цієї зими.

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