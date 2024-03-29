Японія продовжила на рік торговельні санкції проти росії — Finance.ua

Японія продовжила на рік торговельні санкції проти росії Сьогодні 15:45 — Світ

Японія продовжила на рік торговельні санкції проти росії

Уряд Японії у п’ятницю схвалив рішення продовжити ще на рік дію постанови про позбавлення росії торговельного статусу «найбільшого сприяння» у рамках економічних санкцій через її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Kyodo

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Парламент Японії дав зелене світло позбавленню росію переваг і преференцій у торгівлі, таких як застосування нижчих тарифів, у квітні 2022 року. Це відбулося в рамках покарання рф за вторгнення в Україну.

Термін дії встановлених Токіо антиросійських обмежень становить один рік, після чого уряд країни продовжує їх на наступний рік. Тобто нинішнє рішення стало другим продовженням санкційного терміну.

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Міністр фінансів Сюнічі Сузукі заявив на пресконференції в п’ятницю, що Японія у співпраці з міжнародним співтовариством продовжуватиме і збільшуватиме тиск на росію за розв’язану нею в лютому 2022 року війну проти України.

Таким чином, до кінця березня 2025 року весь російський імпорт до Японії буде обкладатися підвищеними митами. Зокрема, йдеться про 5-відсоткове оподаткування постачань лосося (проти попередньої ставки 3,5%) та збільшене до 6% мито на імпорт крабів (довоєнний показник становив 4%).

Укрінформ За матеріалами:

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