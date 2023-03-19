Яку роботу можуть знайти студенти без досвіду, а якої краще уникати — Finance.ua

Яку роботу можуть знайти студенти без досвіду, а якої краще уникати Сьогодні 11:05 — Особисті фінанси

Студентам рідко вистачає однієї лише стипендії. Щоби підтримати себе фінансово та отримати певний досвід, багато хто вирішує знайти роботу вже під час навчання. Проте пошук вакансій не завжди дається легко, та й не всі роботодавці хочуть брати до себе студентів.

Якщо знайти роботу за спеціальністю не вдається, завжди можна звернутися до вакансій, які не потребують досвіду. Така робота дасть можливість студенту спробувати себе в новій сфері та краще зрозуміти, що насправді його цікавить.

Про це пише olx.ua

Продавець-консультант

Багато магазинів готові взяти до себе студента на повну або часткову зайнятість. Це можуть бути продуктові магазини, бутики, магазини побутової техніки, спорттовари та інші. Для роботи продавцем-консультантом важливо бути комунікабельним, мати певний досвід роботи з касовим апаратом або ж швидко навчатися та розумітися в обраній сфері продажу.

Промоутер

Робота промоутером пов’язана з просуванням певних продуктів, послуг або брендів. Промоутер має бути привітним та вміти ввічливо спілкуватись із людьми за будь-яких обставин. В обов’язки промоутера входить роздача листівок із рекламою, проведення дегустації товару та консультація потенційних покупців про переваги товару, послуг чи бренду.

Робота промоутером не потребує досвіду чи освіти. Проте, вона часто може бути досить виснажливою, оскільки промоутерам доводиться багато часу проводити на ногах. Також така робота на літо для студентів може проходити на вулиці в холодну або дощову погоду. Тому завжди потрібно бути готовим до різних умов.

Оператор call-центру

Ще одним непоганим варіантом роботи, у якій не потрібен досвід є оператор call-центру. В обов’язки оператора входить відповідь на вхідні дзвінки, допомога в розв’язанні проблем та консультація клієнтів. Також, залежно від вимог компанії, оператори можуть самі телефонувати клієнтам пропонуючи послуги, інформуючи про нові акції або ж здійснюючи опитування.

Для роботи оператором call-центру потрібно бути стресостійким, вміти знаходити підхід до людей різного віку, статі та соціального стану.

Кур’єр

За останні роки значно зріс попит на кур’єрські послуги. Часто, щоб розпочати роботу, достатньо оформити документи з кур’єрською компанією, отримати фірмовий рюкзак та завантажити спеціальний додаток. Це робота для студентів вільний графік якої дає можливість працювати в будь-які години. У більшості компаній оплата відбувається окремо за кожне замовлення, подоланий кілометраж та час очікування. Також можуть бути бонуси за виконання певної кількості замовлень, зміну адреси доставлення та роботу під час дощу.

Вантажник

Робота вантажником не потребує особливих навичок, проте потрібно розуміти, що це фізично важка робота. Вантажники найчастіше потрібні на складах, заводах, магазинах та поштових відділеннях. Оплата зазвичай відбувається погодинно.

Якщо в студента є водійське посвідчення та власний автомобіль, він може також працювати як вантажник-доставник. У такому випадку оплата буде вищою.

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Спеціаліст технічної підтримки

Студенти, які навчаються за напрямом, що має відношення до IT, або яким просто цікава ця сфера, можуть влаштуватися спеціалістом техпідтримки. В обов’язки спеціаліста техпідтримки входить встановлення та налаштування програмного забезпечення компанії, консультація користувачів та розв’язання їх проблем. Для цієї роботи потрібно не лише розуміти як працює програмне забезпечення, знати мережеві концепції та їхні протоколи, але й мати хороші комунікаційні навички.

Якої роботи студентам краще уникати

Часто в інтернеті можна натрапити на рекламу роботи, яка дає змогу швидко заробити, не потребує досвіду та підходить абсолютно всім. Зазвичай, такі «легкі гроші» є звичайною аферою, у якій можна втратити, а не заробити. Першою ознакою шахраїв є вимагання оплати за доступ до власної бази вакансій, курсів кваліфікації чи просто як завдаток.

Не варто вкладати гроші у фінансові піраміди. Такі компанії заздалегідь розраховані на те, щоб отримати якомога більше грошей та зникнути. Головна ознака фінансової піраміди — це прохання приводити нових клієнтів серед своїх родичів, друзів та знайомих.

Також не варто сподіватися, що заробите гроші граючи в азартні ігри. Сьогодні інтернет переповнений яскравими рекламами онлайн-казино, проте азартні ігри — це завжди ризик. Захоплення ними може не тільки призвести до втрати грошей та боргів, але й до погіршення навчання, втрати часу та навіть залежності.

Шукаючи роботу, важливо також враховувати, наскільки законними є умови праці. Деякі роботодавці можуть користуватися скрутним становищем студентів та пропонувати роботу на неповний день, проте зі значно заниженою зарплатою, невідповідними штрафами або непомірним навантаженням. Такі роботодавці часто нехтують правилами безпеки, оскільки студенти влаштовуються неофіційно або ж не знають своїх прав.

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