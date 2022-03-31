Яку грошову допомогу можуть отримати українці в Польщі — Finance.ua

Яку грошову допомогу можуть отримати українці в Польщі

Вчора 09:45 — Особисті фінанси





Як це зробити і на яку виплати можуть претендувати громадяни України — розповіла партнерка юридичної компанії Legal House, керівниця юридичного департаменту Legal House Poland Наталія Радченко під час Для того, щоб українці, які виїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, могли отримати грошову допомогу від сусідньої держави, потрібно відкрити рахунок у банку.Як це зробити і на яку виплати можуть претендувати громадяни України — розповіла партнерка юридичної компанії Legal House, керівниця юридичного департаменту Legal House Poland Наталія Радченко під час онлайн-вебінару «Польща для українців від А до Я: що робити, з чого починати».

Експертиня зазначає, що не потрібно відкривати безліч рахунків на різні виплати — можна відкрити один і для зарплати, і для фіндопомоги.

При цьому для відкриття рахунку у Польщі чимало банків навіть не вимагають PESEL, для цього досить лише закордонного паспорта.

«Звичайно в банках змінюються правила обслуговування, зокрема українців. Наприклад, багато українців приїхали з готівковими коштами, які намагаються покласти на рахунки у банках. І на днях були змінені правила фінансового моніторингу: якщо раніше можна було внести на рахунок до 15 тис. євро готівки на день, то зараз таку суму можна вносити лише за місяць. Тобто банки трохи звужують порядок обігу готівкових коштів»

Яку грошову допомогу можуть отримати українці в Польщі? За «спецзаконом», ті люди, які отримали PESEL із позначкою UKR, мають право отримати 300 злотих — це одноразова соціальна допомога. Для того, щоб отримати виплату, треба звернутися до підрозділу органу соціального забезпечення гміни за місцем перебування.

«Тобто, коли ви отримали PESEL, вам не автоматично зараховують ці 300 злотих, а треба окремо звертатися до відповідного органу і подати заяву», — каже Радченко.

Радченко зазначила, що для того, щоб отримати кошти на дитину за програмою 500+, варто заповнити ще одну форму.

«Програма 500+ працювала ще до війни. Вона передбачає виплату по 500 злотих на кожну дитину на місяць. І є ще програма «Сімейний капітал опіки» — для тих батьків-одинаків, що виховують дитину самостійно — лише батько чи мати. Там можна оформити допомогу до 12 тис. злотих. І опікун, той, хто подає заявку на цю допомогу, просто вибирає форму виплати — по 500 злотих щомісяця протягом 24 місяців чи по 1 тис. злотих протягом 12 місяців.

В принципі всі українці, які подалися на PESEL і отримали його із позначкою UKR, також мають право на цю допомогу", — розповіла фахівчиня.

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