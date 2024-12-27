Які зміни очікують українських автомобілістів, які оформлюють страхування Зелена картка, в 2025 році — Finance.ua
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Які зміни очікують українських автомобілістів, які оформлюють страхування Зелена картка, в 2025 році

Страхування
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Які зміни очікують українських автомобілістів, які оформлюють страхування Зелена картка, в 2025 році
Які зміни очікують українських автомобілістів, які оформлюють страхування Зелена картка, в 2025 році
З 1 січня 2025 року почне діяти новий закон про обов’язкове автострахування, який вносить зміни до умов міжнародного страхування «Зелена картка».
Які зміни очікують українських автомобілістів, які оформлюють страхування Зелена картка, в 2025 році:
✔️Поліс не можна буде оформити «день у день». До 2025 року на кордоні можна було придбати Зелену картку з миттєвим початком дії. Тепер це буде неможливо — поліс почне діяти лише наступного дня після оформлення.
❗️Тому, якщо плануєте поїздку за кордон, подбайте про страховку заздалегідь, адже без неї перетин кордону неможливий.
✔️ Електронну Зелену картку визнали усі європейські країни. З 2025 року електронна версія поліса приймається в усіх країнах системи. Тепер роздруковувати документ не обов’язково — достатньо мати його у смартфоні.
✔️ Вільне ціноутворення. Раніше вартість Зеленої картки була фіксованою та встановлювалася МТСБУ. Тепер кожна страхова компанія самостійно визначає ціну поліса.
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За матеріалами:
Finance.ua
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