Які зміни очікують українських автомобілістів, які оформлюють страхування Зелена картка, в 2025 році — Finance.ua

Які зміни очікують українських автомобілістів, які оформлюють страхування Зелена картка, в 2025 році Сьогодні 11:03 — Страхування

Які зміни очікують українських автомобілістів, які оформлюють страхування Зелена картка, в 2025 році

З 1 січня 2025 року почне діяти новий закон про обов’язкове автострахування, який вносить зміни до умов міжнародного страхування «Зелена картка».

Які зміни очікують українських автомобілістів, які оформлюють страхування Зелена картка, в 2025 році:

✔️Поліс не можна буде оформити «день у день». До 2025 року на кордоні можна було придбати Зелену картку з миттєвим початком дії. Тепер це буде неможливо — поліс почне діяти лише наступного дня після оформлення.

❗️Тому, якщо плануєте поїздку за кордон, подбайте про страховку заздалегідь, адже без неї перетин кордону неможливий.

✔️ Електронну Зелену картку визнали усі європейські країни. З 2025 року електронна версія поліса приймається в усіх країнах системи. Тепер роздруковувати документ не обов’язково — достатньо мати його у смартфоні.

✔️ Вільне ціноутворення. Раніше вартість Зеленої картки була фіксованою та встановлювалася МТСБУ. Тепер кожна страхова компанія самостійно визначає ціну поліса.

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