Які заходи проти США готують у ЄС на випадок провалу торговельних переговорів: дані Bloomberg — Finance.ua

Які заходи проти США готують у ЄС на випадок провалу торговельних переговорів: дані Bloomberg Сьогодні 17:40

Які заходи проти США готують у ЄС на випадок провалу торговельних переговорів: дані Bloomberg

ЄС може запровадити обмеження на деякі види свого експорту до США як потенційну відповідь на тарифну війну американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела.

Такі заходи будуть застосовані як стримувальний фактор і лише в тому випадку, якщо переговори з Вашингтоном, який запровадив нові тарифи на товари з ЄС на суму близько 380 мільярдів євро ($432 мільярди доларів), не приведуть до задовільного результату.

Запровадження обмежень на експорт з боку ЄС означатимуть ескалацію торговельної суперечки, оскільки такі заходи можуть викликати силову відповідь з боку США.

Обмеження експорту — це один із низки варіантів, які розглядає ЄС. Інші потенційні заходи включають додаткові тарифи й обмеження державних закупівель для американських компаній.

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Співрозмовники Bloomberg не надали деталей стосовно обмежень, які розглядає ЄС і того, яких секторів і товарів вони можуть торкнутися. Зазвичай такі заходи реалізуються різними способами, починаючи від квот, ліцензій та закінчуючи повною забороною на експорт певних товарів.

Часто подібні обмеження націлені на товари, які вважаються критично важливими та які важко замінити. Наприклад, Китай нещодавно додав сім рідкісноземельних елементів, що використовуються, зокрема, у смартфонах, до свого списку експортного контролю — у США майже немає можливостей для переробки цих металів.

ЄС уже працює над планами подальших контрзаходів на випадок, якщо не вдасться досягти угоди до завершення 90-денного терміну. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що одним із варіантів може стати удар по доходах від цифрової реклами американських технологічних компаній.

Будь-яка подальша ескалація торговельної суперечки може вимагати політичних рішень у столицях країн ЄС до того, як будуть розроблені додаткові плани.

Минулого тижня Союз погодився відкласти на 90 днів запровадження контртарифів проти США — після того, як Трамп знизив свої так звані «дзеркальні» мита на більшість товарів з ЄС із 20% до 10% на той самий період часу, відкривши можливість для переговорів про досягнення угоди. За словами Трампа, його тарифи — це спроба повернути робочі місця в США та збільшити доходи, щоб компенсувати зниження податків.

Днями у Вашингтоні також відбулася зустріч єврокомісара з питань торгівлі Мароша Шефчовича з міністром торгівлі США Говардом Лутніком. Як повідомляли ЗМІ, Шефчович повернувся після зустрічі, не маючи чіткого уявлення про позицію США і намагаючись визначити цілі американської сторони.

Таким чином, ЄС і Штати поки що досягли значного прогресу в переговорах, спрямованих на пом’якшення тарифного конфлікту. Водночас, на тлі зустрічі з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні в четвер, 17 квітня, Трамп висловив «упевненість» в укладенні угоди з ЄС.

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