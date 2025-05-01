Які ставки готові пропонувати банки до кінця весни — Finance.ua

Які ставки готові пропонувати банки до кінця весни Сьогодні 20:00 — Кредит&Депозит

Які ставки готові пропонувати банки до кінця весни

Короткі та середні вклади залишаються найпопулярнішими серед клієнтів більшості банків.

в гривні є 3−6 місяців, за доларовими депозитами найпопулярнішим строком в квітні є строк понад 6 місяців», — повідомили «Мінфіну» в «Найпопулярнішим строком для розміщення депозитівмісяців, за доларовими депозитами найпопулярнішим строком в квітні є строк понад 6 місяців», — повідомили «Мінфіну» в Укргазбанку

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Укрсиббанку вклади на 3 місяці наразі є найзатребуванішими серед клієнтів, каже Руслан Левчин, начальник управління казначейських операцій та менеджменту активів і пасивів банку. До кінця весни банк робитиме фокус на вкладах на 3 та 6 місяців. «Для банків такі строки також дають можливість дуже гнучко коригувати, у разі потреби, свою відсоткову політику», — уточнює він.

Акцент на середньострокові вклади робитимуть у Сенс Банку, розповідає начальниця управління депозитних продуктів Ірина Стрепетова. Вона додає, що саме ці вклади залишаються найактуальнішими для клієнтів. «Як баланс між гнучкістю та дохідністю», — додає вона.

Якщо є можливість тримати кошти в тримісячних сертифікатах, то треба концентруватися на 3−6 місячних депозитах, вважає начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанку Сергій Гнезділов. Водночас, він додає, що зростає зацікавленість клієнтів і й у довших вкладах. «Зараз стають популярними ті вклади, де більший відсоток — це вклади на 6 та 12 місяців», — уточнює він.

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Серед клієнтів Кредобанку найпопулярнішими залишаються вклади на 4−6 місяців, на них банк й зосереджуватиметься до кінця весни. «Для них буде збережено конкурентні ставки, що дозволить вкладникам отримати вигідний дохід за короткий період. Такий підхід також дасть банку необхідну гнучкість у плануванні ліквідності. Клієнти, обираючи ці продукти, враховують баланс між дохідністю та можливістю оперативно переоцінити ситуацію на ринку», — розповідає керівник управління пасивних операцій департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Ярина Василенко.

«У структурі гривневих строкових вкладів Агропросперіс Банку близько 60% коштів розміщено на строк до 6 місяців, а 40% — це депозити зі строком 9 місяців і більше», — повідомив фінансовий директор Олександр Штефан.

За його словами, одна з найпривабливіших ставок у банку — за депозитами в гривні на 12 місяців. «Саме на такій строковості депозитного портфеля продовжуємо фокусуватися й надалі. У травні також плануємо короткострокову акційну пропозицію за вкладами на 3 місяці, що пов’язано з сезонністю нашого основного кредитного портфеля в агросектор», — анонсує банкір.

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У Глобус банку вже давно орієнтуються на довгі вклади — 9−12 місяців, і планують зосереджуватись на них і надалі, розповідає директор департаменту роздрібного бізнесу Дмитро Замотаєв. Але банк готовий найближчим часом запропонувати найкращі ставки за вкладами строком від 6 до 9 місяців. «Адже наразі це саме ті строки, на які є найбільший попит у громадян. Відповідно, міжбанківська конкуренція буде зосереджена переважно в цих сегментах», — вважає банкір.

Натомість Піреус Банк зосереджує свою увагу на строкових вкладах у гривні з коротким строком розміщення. «Це забезпечує клієнтам максимальну дохідність і водночас гнучкість в управлінні ліквідністю. Такий підхід дозволяє ефективно реагувати на зміну ринкової ситуації як клієнтам, так і банку», — пояснює Олександр Овчарук, начальник управління роздрібних продуктів та діджитал-банкінгу Піреус Банку.

«Частіше наші клієнти обирають строки 3 або 6 місяців, щоб отримати найбільший дохід. А ті клієнти, яким потрібно ефективно розмістити кошти на невеликий строк, обирають депозит на 14 днів. Із 8 квітня ми підвищили ставки за депозитами, що дозволить вкладникам заробляти ще більше», — розповідає він.

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