Які ставки готові пропонувати банки до кінця весни — Finance.ua

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Які ставки готові пропонувати банки до кінця весни

Кредит&Депозит
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Які ставки готові пропонувати банки до кінця весни
Які ставки готові пропонувати банки до кінця весни
Короткі та середні вклади залишаються найпопулярнішими серед клієнтів більшості банків.
«Найпопулярнішим строком для розміщення депозитів в гривні є 3−6 місяців, за доларовими депозитами найпопулярнішим строком в квітні є строк понад 6 місяців», — повідомили «Мінфіну» в Укргазбанку.
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В Укрсиббанку вклади на 3 місяці наразі є найзатребуванішими серед клієнтів, каже Руслан Левчин, начальник управління казначейських операцій та менеджменту активів і пасивів банку. До кінця весни банк робитиме фокус на вкладах на 3 та 6 місяців. «Для банків такі строки також дають можливість дуже гнучко коригувати, у разі потреби, свою відсоткову політику», — уточнює він.
Акцент на середньострокові вклади робитимуть у Сенс Банку, розповідає начальниця управління депозитних продуктів Ірина Стрепетова. Вона додає, що саме ці вклади залишаються найактуальнішими для клієнтів. «Як баланс між гнучкістю та дохідністю», — додає вона.
Якщо є можливість тримати кошти в тримісячних сертифікатах, то треба концентруватися на 3−6 місячних депозитах, вважає начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанку Сергій Гнезділов. Водночас, він додає, що зростає зацікавленість клієнтів і й у довших вкладах. «Зараз стають популярними ті вклади, де більший відсоток — це вклади на 6 та 12 місяців», — уточнює він.
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Серед клієнтів Кредобанку найпопулярнішими залишаються вклади на 4−6 місяців, на них банк й зосереджуватиметься до кінця весни. «Для них буде збережено конкурентні ставки, що дозволить вкладникам отримати вигідний дохід за короткий період. Такий підхід також дасть банку необхідну гнучкість у плануванні ліквідності. Клієнти, обираючи ці продукти, враховують баланс між дохідністю та можливістю оперативно переоцінити ситуацію на ринку», — розповідає керівник управління пасивних операцій департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Ярина Василенко.
«У структурі гривневих строкових вкладів Агропросперіс Банку близько 60% коштів розміщено на строк до 6 місяців, а 40% — це депозити зі строком 9 місяців і більше», — повідомив фінансовий директор Олександр Штефан.
За його словами, одна з найпривабливіших ставок у банку — за депозитами в гривні на 12 місяців. «Саме на такій строковості депозитного портфеля продовжуємо фокусуватися й надалі. У травні також плануємо короткострокову акційну пропозицію за вкладами на 3 місяці, що пов’язано з сезонністю нашого основного кредитного портфеля в агросектор», — анонсує банкір.

Депозити в банках

У Глобус банку вже давно орієнтуються на довгі вклади — 9−12 місяців, і планують зосереджуватись на них і надалі, розповідає директор департаменту роздрібного бізнесу Дмитро Замотаєв. Але банк готовий найближчим часом запропонувати найкращі ставки за вкладами строком від 6 до 9 місяців. «Адже наразі це саме ті строки, на які є найбільший попит у громадян. Відповідно, міжбанківська конкуренція буде зосереджена переважно в цих сегментах», — вважає банкір.
Натомість Піреус Банк зосереджує свою увагу на строкових вкладах у гривні з коротким строком розміщення. «Це забезпечує клієнтам максимальну дохідність і водночас гнучкість в управлінні ліквідністю. Такий підхід дозволяє ефективно реагувати на зміну ринкової ситуації як клієнтам, так і банку», — пояснює Олександр Овчарук, начальник управління роздрібних продуктів та діджитал-банкінгу Піреус Банку.
«Частіше наші клієнти обирають строки 3 або 6 місяців, щоб отримати найбільший дохід. А ті клієнти, яким потрібно ефективно розмістити кошти на невеликий строк, обирають депозит на 14 днів. Із 8 квітня ми підвищили ставки за депозитами, що дозволить вкладникам заробляти ще більше», — розповідає він.
За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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