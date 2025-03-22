Які регіони лідирують за сплатою податків благодійними організаціями — Finance.ua

Які регіони лідирують за сплатою податків благодійними організаціями Сьогодні 20:14 — Казна та Політика

Які регіони лідирують за сплатою податків благодійними організаціями

Минулого року 3 886 благодійних організацій сплатили до державного та місцевих бюджетів 1,9 млрд гривень податків і зборів. Найбільші суми надійшли з Києва, Львівської та Харківської областей.

Про це повідомили у Державній податковій службі.

Звідки надійшло найбільше коштів

Зокрема, у столиці 1 190 платників спрямували 854,2 млн грн до бюджету.

Львівська область посіла друге місце з показником 167 млн грн, які сплатили 336 організацій.

На третій позиції розташувалася Харківська область, де 220 благодійних організацій перерахували 145,2 млн грн податкових платежів.

Скільки коштів надійшло від початку 2025 року

У січні-лютому 2025 року 2 709 благодійних організацій сплатили до бюджету 395,3 млн грн.

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У сплаті за два місяці зберігають лідерство ті самі регіони, що і торік:

Київ — 177,8 млн грн (997 платників);

Львівська область — 33,6 млн грн (216 платників);

Харківська область — 30,8 млн грн (161 платник).

У податковій службі зауважують, що хоча благодійні організації звільнені від сплати податку на прибуток, вони сплачують інші податки та збори залежно від специфіки своєї діяльності відповідно до чинного законодавства.

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