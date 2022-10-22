Які країни потрапили до рейтингу найбезпечніших у світі — Finance.ua

Які країни потрапили до рейтингу найбезпечніших у світі Вчора 12:33

У щорічному безпековому рейтингу країн Global Risk Assessment Україна визнана екстремально небезпечною нарівні з Сирією та Афганістаном. Причина — активні воєнні дії.

Однак багато сусідніх країн, які українці обирають для тимчасового при[хистку, навпаки, виявилися максимально безпечними, повідомляє Global Guardian

На опублікованій карті Україна єдина у Європі відзначена бордовим кольором, який позначає екстремальний рівень ризиків. Такий самий рейтинг у країн, які через військові конфлікти або високий рівень злочинності протягом багатьох років вважаються найнебезпечнішими для відвідування: Афганістану, Сирії, Лівії, ЦАР, Ємену, Сомалі, Буркіна-Фасо.

У Європі найбезпечніші країни на карті відмічені зеленим кольором:

Польща;

Угорщина;

Чехія;

Німеччина;

Швейцарія;

Хорватія;

Словенія.

Також: країни Балтії, Данія, Норвегія, Ірландія, Португалія. До найбезпечніших у світі аналітики зарахували й Канаду.

Натомість рф та білорусь відзначені помаранчевим кольором — середньої небезпеки, а половина Європи одержали «жовтий» рівень безпеки. Минулого року Україну також відносили до середньо безпечних країн.

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