Які країни потрапили до рейтингу найбезпечніших у світі — Finance.ua
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Які країни потрапили до рейтингу найбезпечніших у світі

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У щорічному безпековому рейтингу країн Global Risk Assessment Україна визнана екстремально небезпечною нарівні з Сирією та Афганістаном. Причина — активні воєнні дії.
Однак багато сусідніх країн, які українці обирають для тимчасового при[хистку, навпаки, виявилися максимально безпечними, повідомляє Global Guardian.
На опублікованій карті Україна єдина у Європі відзначена бордовим кольором, який позначає екстремальний рівень ризиків. Такий самий рейтинг у країн, які через військові конфлікти або високий рівень злочинності протягом багатьох років вважаються найнебезпечнішими для відвідування: Афганістану, Сирії, Лівії, ЦАР, Ємену, Сомалі, Буркіна-Фасо.
У Європі найбезпечніші країни на карті відмічені зеленим кольором:
  • Польща;
  • Угорщина;
  • Чехія;
  • Німеччина;
  • Швейцарія;
  • Хорватія;
  • Словенія.
Також: країни Балтії, Данія, Норвегія, Ірландія, Португалія. До найбезпечніших у світі аналітики зарахували й Канаду.
Які країни потрапили до рейтингу найбезпечніших у світі
Натомість рф та білорусь відзначені помаранчевим кольором — середньої небезпеки, а половина Європи одержали «жовтий» рівень безпеки. Минулого року Україну також відносили до середньо безпечних країн.
За матеріалами:
РБК-Україна
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