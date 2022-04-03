Які компанії в Україні працюють на окупантів (перелік) — Finance.ua

Які компанії в Україні працюють на окупантів (перелік)

Вчора 17:15 — Фондовий ринок

В Україні діє 17 тисяч компаній, які пов’язані з російськими та білоруськими власниками.

Як підрахували у Youcontrol, йдеться про 17 тисяч компаній, частина з яких не підпадає під закон про націоналізацію.

Найбільше контактів простежується саме з РФ — 13 800 компаній мають хоча б одного засновника чи бенефіціара з сусідньої країни.

Українці користуються автомобілями, напівфабрикатами («Сибірські», «Домашні», «Богатирські» пельмені),

матрацами та напоями («Принцеса Гіта», «Жокей», TESS), гроші за які частково йдуть у кишеню окупантам.

Йдеться про мільярди або й десятки мільярдів гривень, за підсумками 2020 року.

«БНК-Україна». Компанія, підконтрольна «Білоруській нафтовій компанії», мала виручку 31,29 мільярда гривень. Основна мережа збуту — це різноманітні АЗС та нафтобази.

«Вента. ЛТД». Російська компанія «Катрен» володіє цим дистриб’ютором ліків та медичних товарів. Компанія входить до трійки лідерів за спеціалізацією в Україні й мала виручку 13,19 мільярда гривень.

«Белферт Україна». Компанія підпорядковується «Гомельському нафтохімічному заводу» та збуває бензин, бітум, дизель з Мозирського НПЗ, а також віск, парафін і мінеральні добрива. У 2020 році їхня виручка становила 4,95 мільярда гривень.

«БЗТ-Україна». 4,64 мільярда гривень заробила компанія, що належить «Белзарубторг». Вона спеціалізується на розвитку торгових та економічних відносин між країнами, займається імпортом та експортом.

«Брокард-Україна». У великих містах України можна знайти магазини однієї з найбільших мереж збуту парфумів. А належить «Брокард» жительці Москви Тетяні Володіній через офшори. Виручка компанії становила 3,38 мільярда гривень.

Крюківський вагонобудівний завод. Модернізацію поїздів здійснюють на Полтавщині, в одному з найбільших та найстаріших машинобудівних підприємств. Щороку тут здійснюють проєктів на 3,33 мільярда гривень, однак компанія на чверть належить росіянину Станіславу Гамзалову.

«ТТВК» Ще одному жителю Москви Євгену Морозову належить компанія «ТТВК» з виручкою понад 3 мільярди гривень. Вона спеціалізується на туризмі й більш відома як туроператоор TUI UKRAINE.

У переліку компаній з російським або білоруським «корінням» можна знайти й такі:

«Агророзквіт» — 3 млрд грн;

«Кривий Ріг Цемент» — 2,5 млрд грн;

«Фрі-Сістем» — 2,29 млрд грн;

«Ніссан Мотор Україна» — 2,26 млрд грн;

«Єрмак Голд» — 2 млрд грн;

«Юпітер 9 Агросервіс» — 1,65 млрд грн;

«МАЗ-Україна» — 1,6 млрд грн;

«Орімі Україна» — 1,54 млрд грн;

Житомирський м’ясокомбінат — 1,42 млрд грн;

«Татнєфть-АЗС-Україна» — 1 млрд грн;

«Егзагон» — 1 млрд грн;

«Алютех-К» — 1 млрд грн;

Андрушівський маслосирзавод — 1 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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