Які компанії в Україні працюють на окупантів (перелік) — Finance.ua

«Белферт Україна». Компанія підпорядковується «Гомельському нафтохімічному заводу» та збуває бензин, бітум, дизель з Мозирського НПЗ, а також віск, парафін і мінеральні добрива. У 2020 році їхня виручка становила 4,95 мільярда гривень.
«БЗТ-Україна». 4,64 мільярда гривень заробила компанія, що належить «Белзарубторг». Вона спеціалізується на розвитку торгових та економічних відносин між країнами, займається імпортом та експортом.
«Брокард-Україна». У великих містах України можна знайти магазини однієї з найбільших мереж збуту парфумів. А належить «Брокард» жительці Москви Тетяні Володіній через офшори. Виручка компанії становила 3,38 мільярда гривень.
Крюківський вагонобудівний завод. Модернізацію поїздів здійснюють на Полтавщині, в одному з найбільших та найстаріших машинобудівних підприємств. Щороку тут здійснюють проєктів на 3,33 мільярда гривень, однак компанія на чверть належить росіянину Станіславу Гамзалову.
«ТТВК» Ще одному жителю Москви Євгену Морозову належить компанія «ТТВК» з виручкою понад 3 мільярди гривень. Вона спеціалізується на туризмі й більш відома як туроператоор TUI UKRAINE.
У переліку компаній з російським або білоруським «корінням» можна знайти й такі: