Санкційна трійця, яка зупинить воєнну машину росії, та який міжнародний бізнес за добу вирішив вийти з країни — Finance.ua

Санкційна трійця, яка зупинить воєнну машину росії, та який міжнародний бізнес за добу вирішив вийти з країни

Вчора 11:02 — Фондовий ринок

Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, санкційний каток продовжить вкочувати російську економіку в асфальт.

Скоро буде запроваджений п’ятий санкційний пакет ЄС, який усуне прогалини та лазівки для уникнення санкцій. По суті, по економіці рф завдали чотири потужних удари, які змусили москву терміново шукати шляхи відходу.

З його слів, міжнародні санкції вже конкретно підірвали низку секторів військово-промислового комплексу рф. Без імпортних комплектуючих та технологій у росіян вже виникли проблеми з електронікою, чіпами, деякими снайперськими гвинтівками, деякими засобами управління ракетно-артилерійськими та мінометними комплексами.

Санкційна трійця, яка остаточно зупинить воєнну машину росії, це:

відмова від російської нафти, газу та вугілля;

закриття світових портів для російських кораблів та товарів;

відключення всіх російських банків від SWIFT.

"Паралельно міжнародний бізнес згортає взаємодію з росією або виходить з росії. А хто не виходить — тих активно стимулюємо. Навіть жорсткими методами. Під час війни дипломатія не завжди дипломатична. Головне — результат",- зазначив він.

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За попередню добу вийшли:

Wizz Air скасовує всі рейси до рф та з неї мінімум до 30 жовтня;

Фінський виробник лісозаготовчої техніки Ponsse PLC пішов з росії та білорусі;

Данський виробник теплової автоматики, холодильної та приводної теxніки Danfoss оголосив про виxід;

Американська Amsted Rail Company закриває офіс у москві та згортає виробництво підшипників в Саратові;

Disney з 7 квітня повністю зупиняє прокат фільмів в російських кінотеатрах;

Виробництво на заводі ПСМА Рус в Калузі, де складають Peugeot, Citroen, Opel, припинять через брак комплектуючих;

Лізингодавець повітряних суден AerCap подав позов на $3,5 млрд за понад 100 своїх літаків, які залишилися в рф. І обов’язково виграє цю справу;

Аукціон Christie’s заборонив брати участь у торгах клієнтам з росії та білорусі;

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service ухвалило рішення відкликати всі свої рейтинги Росії і російських регіонів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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