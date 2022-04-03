Санкційна трійця, яка зупинить воєнну машину росії, та який міжнародний бізнес за добу вирішив вийти з країни — Finance.ua

Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, санкційний каток продовжить вкочувати російську економіку в асфальт.
Скоро буде запроваджений п’ятий санкційний пакет ЄС, який усуне прогалини та лазівки для уникнення санкцій. По суті, по економіці рф завдали чотири потужних удари, які змусили москву терміново шукати шляхи відходу.
З його слів, міжнародні санкції вже конкретно підірвали низку секторів військово-промислового комплексу рф. Без імпортних комплектуючих та технологій у росіян вже виникли проблеми з електронікою, чіпами, деякими снайперськими гвинтівками, деякими засобами управління ракетно-артилерійськими та мінометними комплексами.
Санкційна трійця, яка остаточно зупинить воєнну машину росії, це:
відмова від російської нафти, газу та вугілля;
закриття світових портів для російських кораблів та товарів;
відключення всіх російських банків від SWIFT.
"Паралельно міжнародний бізнес згортає взаємодію з росією або виходить з росії. А хто не виходить — тих активно стимулюємо. Навіть жорсткими методами. Під час війни дипломатія не завжди дипломатична. Головне — результат",- зазначив він.