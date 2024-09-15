Як за 22 євро відвідати п’ять італійських міст: бюджетний лайфхак для мандрівників — Finance.ua

Як за 22 євро відвідати п’ять італійських міст: бюджетний лайфхак для мандрівників Сьогодні 15:16 — Світ

Як за 22 євро відвідати п’ять італійських міст: бюджетний лайфхак для мандрівників, Фото: freepik

Досвідчений мандрівник порадив, як туристи можуть за 22 євро відвідати п’ять міст Італії, подолавши 772 км за один день, починаючи з Мілана і через Болонью, Флоренцію та Рим доїхати до Неаполя. Він рекомендував ретельно планувати міжміські автобусні маршрути.

Про це пише видання The Sun.

Експерт рекомендує почати з Мілана на півночі країни, а потім рухатися на південь, у напрямку до Неаполя.

Ось запропонований ним автобусний маршрут:

Мілан — Болонья (час у дорозі 2 години 55 хвилин); квитки коштують від 3 євро;

Болонья — Флоренція (час у дорозі 1 година 20 хвилин); квитки коштують від 7 євро;

Флоренція — Рим (час у дорозі 3 години 15 хвилин); квитки коштують від 7 євро;

Рим — Неаполь (час у дорозі 2 години 50 хвилин); квитки коштують від 5 євро.

Епічна подорож з Мілана до Неаполя обійдеться всього у 22 євро, що на 43 євро дешевше, ніж найдешевший залізничний рейс між цими двома містами.

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Загалом мандрівка займе 10 годин 20 хвилин, причому в деяких містах відпочивальники зможуть встигнути відвідати одну-дві пам’ятки.

Наприклад, побачити знаменитий собор у Мілані, Колізей у Римі або ж скуштувати «найкращу в світі піцу» у Неаполі.

Однак слід пам’ятати, що влада Риму розглядає можливість обмеження доступу туристів до фонтану Треві, однієї з найбільш відвідуваних пам’яток міста.

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Кожен, хто наважиться скупатися у фонтані, найімовірніше, отримає чималий штраф: зокрема, минулого року двох австралійських відвідувачів оштрафували за це на 450 євро.

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