Як виживає український бізнес під час війни (аналітика) — Finance.ua

Як виживає український бізнес під час війни (аналітика)

Вчора 12:34 — Особисті фінанси

Від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України минуло вже два місяці. Як у цей час виживав український бізнес та що змінилося — розповіли в Опендатабот на основі даних українських платформ.

Робота

З моменту початку війни кількість вакансій та резюме на сайті Work.ua знижується щотижня. Зараз на сайті опубліковано 10 905 вакансій, з них 7 929 — нові. Для порівняння, станом на 29 лютого було 92 тисячі активних вакансій і 58 тисяч нових.

Війна вплинула й на ситуацію з ІТ: зараз на сервісі пошуку роботи для ІТ-спеціалістів Djinni розміщено 14 636 вакансій та 42 819 резюме. В перший місяць війни кількість вакансій суттєво скоротилася, зараз починає відновлюватися. Загалом активність рекрутерів (пропозиції) зупинилась десь на рівні 50% «довоєнних» цифр. Натомість кількість резюме програмістів постійно зростає.

На сайті OLX Робота розміщено 29 084 вакансії для робітничих спеціальностей.

В середньому на одну вакансію припадає близько 3 відгукувачів. В перші тижні війни кількість відгуків сильно просіла, проте зараз майже повернулася до довоєнних показників. Кількість оголошень з початку квітня почала зростати.

Ситуація на сервісі пошуку роботи за кордоном Jooble протилежна: наразі там розміщено 55 552 вакансій проти 25 298 довоєнних оголошень про пошук робітників. Зріст також пов’язаний з проектом Help Ukrainians, який запустив Jooble.

Бізнес

В перші тижні війни ЄДР не працював — нові бізнеси не реєструвалися. З моменту відкриття реєстру кількість нових компаній та ФОП почала зростати. За перші тижні було зареєстровано більше 10 тисяч ФОП та понад 1,2 тисячі компаній.

Кафе та ресторани

За даними української компанії з автоматизації закладів Poster POS, 19% закладів громадського харчування в України продовжували працювати навіть в перші дні війни.

Щотижня діяльність закладів дедалі більше відновлюється. Наразі працює вже 54% кафе, кав’ярень та барів, що генерують понад 52% обігів від довоєнних показників.

Транспорт

Під час військового стану залізниця працювала в режимі евакуації. Люди мали змогу добиратися до безпечних місць безкоштовно на поїздах у потрібних напрямках. За даними Railwaybot , початку квітня відновився продаж квитків на заплановані поїздки.

Що стосується індивідуальних перевезень: за даними сервісу таксі «Бонд» , кількість замовлень таксі з моменту початку війни впала більш ніж утричі. У середині квітня попит почав дещо зростати, але все ще не дотягує до показників до 24 лютого.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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