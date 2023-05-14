Як українцям вступити до вишу в Німеччині — Finance.ua

Як українцям вступити до вишу в Німеччині Сьогодні 12:52 — Особисті фінанси

Як українцям вступити до вишу в Німеччині

Через війну в Україні наразі багато українських учнів змушені закінчувати середню шкільну освіту в Німеччині. Одним із можливих варіантів подальшої освіти для українських випускників є навчання в німецьких вишах.

Які документи потрібні українцям для вступу в німецький університет. Коли потрібно подати документи та де можна отримати додаткову допомогу. Про це пише ukrainianingermany.de

Право на освіту мають всі громадяни, які проживають на території Німеччини. Перелік популярних вишів у Німеччині можна знайти на сайті hochschulkompass.de , також рейтинг німецьких вишів (більше 300 університетів пропонує онлайн-платформа « Zeit Campus »).

Але є певні вимоги для іноземців, які хочуть вступити до німецького вишу.

Документ про шкільну освіту (Hochschulzugangsberechtigung). Очевидно, що наявність німецького шкільного атестата значно полегшує процедуру вступу до німецького вишу. Своєю чергою, українцям, які нещодавно переїхали до Німеччини та мають вітчизняний атестат про середню освіту, рекомендовано звернутися до бази даних anabin або до Німецької служби академічних обмінів, де нададуть відповіді на поширені питання вступу й підкажуть, на які спеціальності абітурієнт може подати документи. Також майбутні студенти можуть звернутися до Державного центру визнання документів про освіту у федеральній землі (найближчий можна знайти на сайті anabin.kmk.org) та перевірити свої документи про освіту. Довишівська підготовка (Studienkolleg) або кваліфікаційний іспит (Feststellungsprüfung). Проходження підготовчих курсів збільшить шанси на вступ до вишу. Зазвичай термін навчання — 1 рік зі здачею кваліфікаційного іспиту. На сайті studienkollegs.de можете знайти центр довишівської підготовки у вашому регіоні.

Важливо: за наявності досвіду з обраної спеціальності (Ausbildung) можна навчатися в університеті навіть не маючи шкільного атестату. Більш повну інформацію з цього приводу абітурієнти можуть отримати в Центральному відомстві з питань освіти (ZAB).

Коли потрібно подавати документи до університету в Німеччині?

У Німеччині навчальний рік поділений на семестри: зимовий (початок у вересні-жовтні) та літній (початок у березні-квітні). Для майбутніх студентів кращим варіантом буде починати навчання в зимовому семестрі, бо літній зазвичай містить в собі невелику кількість навчальних дисциплін. Абітурієнти мають подати заяву до 31 травня поточного року, а для тих, хто в цьому році отримує шкільний атестат, термін подовжується до 15 липня. Охочі навчатися на літньому семестрі, мають подати заяву до 15 січня.

Абітурієнти, які пропустили термін подачі заяв або отримали негативну відповідь по обраній спеціальності в університеті, можуть брати участь в отриманні вакантних місць за допомогою жеребкування (Losverfahren). Вільні місця та терміни участі в жеребкуванні можна уточнити в обраному закладі вищої освіти.

Які документи потрібні для вступу до університету в Німеччині?

Загальний перелік документів, необхідних для вступу до вишу в Німеччині, включає:

Документи про повну загальну середню освіту з додатками (апостильовані та завірені нотаріусом). Заповнена реєстраційна форма-заява (в кожному університеті є бланки заяв). Сертифікати про рівень володіння мовою. Мотиваційний лист. Автобіографія. Фотографії.

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До цього переліку можуть бути також включені: рекомендаційні листи, документи про отримання спеціальності, свідоцтва про проходження практики (Praktikumszeugnis) тощо.

Важливо: абітурієнтам, які мають намір вступати до декількох університетів, необхідно підготувати різні пакети документів.

Спеціальності з вільним та обмеженим набором у Німеччині

Заклади вищої освіти ФРН мають спеціальності з вільним (zulassungsfrei) та з обмеженим набором (zulassungsbeschränkt). До вільного набору належать ті спеціальності, де достатньо місць для абітурієнтів, а в обмеженому наборі - навпаки. Освітніх програм обмеженого набору існує дві: місцеві (lokal zulassungsbeschränkt) — обмежені тільки в певних університетах і загальнонаціональні (bundesweit zulassungsbeschränkt) — кількість місць обмежена по всій країні (медицина, стоматологічні та фармацевтичні спеціальності, ветеринарія).

Numerus Clausus — це програма розподілу абітурієнтів обмеженого набору по критеріях (NC). Під час відбору студентів на такі спеціальності перевага надається вищому середньому балу атестата, велика увага звертається на мотиваційний лист, співбесіду та результати тесту TestAS.

Як подати документи до вишу в Німеччині?

Абітурієнти, які бажають вступити до університетів у Німеччині, можуть подати заяву безпосередньо в закладі вищої освіти. Також у ФРН розробили онлайн-платформу « uni-assist », де можна подати електронну заяву на вступ. Детальніше можна дізнатися у відділі міжнародних зв’язків або секретаріаті університету. Ця послуга платна.

Важливо: абітурієнти, які подали документи через платформу та отримали позитивну відповідь щодо вступу, мають повторити реєстрацію в обраному університеті через пошту або особисто в студентському секретаріаті.

TestAS для іноземних студентів

Деякі заклади вищої освіти Німеччини вимагають від іноземних абітурієнтів, утому числі українців, складання TestAS. Цей тест перевіряє наявність інтелектуальних здібностей в обраній спеціальності. Тому високий бал з цього тесту — запорука успішного вступу до вишу Німеччини. Орієнтовний перелік питань можна переглянути на сайті testas.de

Охочі скласти тест (TestAS), можуть зареєструватися на сайті testas.de й оплатити послугу.

Важливо: особи, які отримали тимчасовий захист в Німеччині не оплачують проходження тесту та можуть зареєструватися на сайті refugees.testas.de

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