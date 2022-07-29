Як українці з "картою поляка" можуть отримати фінансову підтримку у Польщі — Finance.ua

Як українці з "картою поляка" можуть отримати фінансову підтримку у Польщі
Уряд Польщі виплатить понад 28 мільйонів злотих українцям, які мають «карту поляка».
Про це пише видання Rzeszów.tvp.pl.
Допомога переселенцям, які мають польське походження
Багато українців з польським походженням приїхали до країни від початку російсько-української війни. Зважаючи на це, уряд спростив процедуру отримання «карти поляка» для переселенців. З 29 липня подати на оформлення документа можна буде у будь-якому управлінні одного з 16 воєводств країни.
Українці, які вже отримали «карту поляка» та приїхали після 24 лютого, можуть подати заяву для отримання одноразової фінансової допомоги:
- 1 505 злотих (11 657 гривень) на кожного дорослого,
- 753 злотих (5 832 гривень) для неповнолітніх дітей.
Також програма профінансує для українців:
- курси польської мови,
- підвищення кваліфікації,
- допомогу психологів, судових перекладачів, юристів, лікарів,
- консультаційно-адаптаційну підтримку.
Як подати заявку
Заяви для отримання допомоги можна подати в один з 13 консультаційних пунктів:
- Варшава: Aleje Jerozolimskie 30/14, контактний телефон
+48 22 427 65 60,e-mail: ukrainapomoc@wid.org.pl, вулиця Jazdów 10A, контактний телефон +48 518 259 148,e-mail: a.zieniewicz@pol.org.pl, вулиця Krakowskie Przedmieście 64, контактний телефон +48 539 537 550;e-mail: ukraina@swp.org.pl;
- Ченстохова: Аleja Jana Pawła II 126/130, контактний телефон
+48608046929,e-mail: bacirp@interia.pl;
- Люблін: вулиця Rynek 18, контактний телефон
+48881676305,e-mail: drom2009@o2.pl,
- Ломжи: вулиця Mikołaja Kopernika 9, контактний телефон
+48507645900,e-mail: fundacja.lektor@gmail.com;
- Катовіце: вулиця Krasińskiego 8, контактний телефон
+48501459655,e-mail: alicebk@wp.eu;
- Краків: вулиця Rynek Główny 14, контактний телефон
+48502514842,e-mail: kd@swp.krakow.pl;
- Познань: вулиця Stary Rynek 51, контактний телефон
+48508113512,e-mail: poznan@swp.org.pl;
- Жешов: вулиця Rynek 19, контактний телефон
+48502251935,e-mail: pkowalski@wspolnota-polska.rzeszow.pl;
- Ольштин: вулиця Partyzantów 87, контактний телефон
+48889426452,e-mail: e.pietrzak@swp.org.pl;
- Торунь: вулиця Gagarina 34/36, контактний телефон
+48723299500,e-mail: torun@swp.org.pl;
- Вроцлав: вулиця Kuźnicza 11/13 p. 22, контактний телефон
+48509696253,e-mail: violettaglowinska@interia.pl.
Заявки прийматимуть до вичерпання ліміту грошей. Якщо маєте додаткові запитання, телефонуйте:
+48 22 427 65 60, +48 519 023 817, +48 518 254 853, +48 506 782 789. Також можна написати листа на електронну адресу ukrainapomoc@wid.org.pl.
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