Як українці з "картою поляка" можуть отримати фінансову підтримку у Польщі — Finance.ua

Як українці з "картою поляка" можуть отримати фінансову підтримку у Польщі Вчора 09:05 — Особисті фінанси

Як українці з "картою поляка" можуть отримати фінансову підтримку у Польщі

Уряд Польщі виплатить понад 28 мільйонів злотих українцям, які мають «карту поляка».

Про це пише видання Rzeszów.tvp.pl.

Допомога переселенцям, які мають польське походження

Багато українців з польським походженням приїхали до країни від початку російсько-української війни. Зважаючи на це, уряд спростив процедуру отримання «карти поляка» для переселенців. З 29 липня подати на оформлення документа можна буде у будь-якому управлінні одного з 16 воєводств країни.

Українці, які вже отримали «карту поляка» та приїхали після 24 лютого, можуть подати заяву для отримання одноразової фінансової допомоги:

1 505 злотих (11 657 гривень) на кожного дорослого,

753 злотих (5 832 гривень) для неповнолітніх дітей.

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Також програма профінансує для українців:

курси польської мови,

підвищення кваліфікації,

допомогу психологів, судових перекладачів, юристів, лікарів,

консультаційно-адаптаційну підтримку.

Як подати заявку

Заяви для отримання допомоги можна подати в один з 13 консультаційних пунктів:

Варшава: Aleje Jerozolimskie 30/14, контактний телефон +48 22 427 65 60, e-mail: ukrainapomoc@wid.org.pl, вулиця Jazdów 10A, контактний телефон +48 518 259 148, e-mail: a.zieniewicz@pol.org.pl, вулиця Krakowskie Przedmieście 64, контактний телефон +48 539 537 550; e-mail: ukraina@swp.org.pl;

e-mail: ukrainapomoc@wid.org.pl, вулиця Jazdów 10A, контактний телефон e-mail: a.zieniewicz@pol.org.pl, вулиця Krakowskie Przedmieście 64, контактний телефон e-mail: ukraina@swp.org.pl; Ченстохова: Аleja Jana Pawła II 126/130, контактний телефон +48608046929, e-mail: bacirp@interia.pl;

e-mail: bacirp@interia.pl; Люблін: вулиця Rynek 18, контактний телефон +48881676305, e-mail: drom2009@o2.pl,

e-mail: drom2009@o2.pl, Ломжи: вулиця Mikołaja Kopernika 9, контактний телефон +48507645900, e-mail: fundacja.lektor@gmail.com;

e-mail: fundacja.lektor@gmail.com; Катовіце: вулиця Krasińskiego 8, контактний телефон +48501459655, e-mail: alicebk@wp.eu;

e-mail: alicebk@wp.eu; Краків: вулиця Rynek Główny 14, контактний телефон +48502514842, e-mail: kd@swp.krakow.pl;

e-mail: kd@swp.krakow.pl; Познань: вулиця Stary Rynek 51, контактний телефон +48508113512, e-mail: poznan@swp.org.pl;

e-mail: poznan@swp.org.pl; Жешов: вулиця Rynek 19, контактний телефон +48502251935, e-mail: pkowalski@wspolnota-polska.rzeszow.pl;

e-mail: pkowalski@wspolnota-polska.rzeszow.pl; Ольштин: вулиця Partyzantów 87, контактний телефон +48889426452, e-mail: e.pietrzak@swp.org.pl;

e-mail: e.pietrzak@swp.org.pl; Торунь: вулиця Gagarina 34/36, контактний телефон +48723299500, e-mail: torun@swp.org.pl;

e-mail: torun@swp.org.pl; Вроцлав: вулиця Kuźnicza 11/13 p. 22, контактний телефон +48509696253, e-mail: violettaglowinska@interia.pl.

Заявки прийматимуть до вичерпання ліміту грошей. Якщо маєте додаткові запитання, телефонуйте: +48 22 427 65 60, +48 519 023 817, +48 518 254 853, +48 506 782 789. Також можна написати листа на електронну адресу ukrainapomoc@wid.org.pl.

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