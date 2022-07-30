Українці в Польщі можуть отримати ще одну грошову допомогу: важлива умова — Finance.ua

Українці в Польщі можуть отримати ще одну грошову допомогу: важлива умова
Українці, які через війну виїхали до польських міст Перемишля, Кошаліна, Старгарда, Ольштина та Бартошице, можуть отримати грошову допомогу від неурядової організації «Польська гуманітарна акція» (Polska Akcja Humanitarna) в рамках програми TERA.
Про це пише social.com.ua.
Хто може претендувати на допомогу?
Особи чи родини, які виїхали до Польщі після повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року або після 9 лютого, побоюючись можливості вторгнення, та відповідають одному з критеріїв:
- самотні жінки;
- розлучений чоловік чи жінка;
- особа з інвалідністю;
- один з членів родини має інвалідність;
- особа пенсійного віку;
- сім’я складається з одного з батьків та дітей;
- вагітні та годуючі матері;— маєте хронічні захворювання;— студент;
- неповнолітні, що прибули до Польщі без супроводу дорослих.
Важливою умовою є також неотримання допомоги від іншої організації протягом трьох останніх місяців.
Як отримати допомогу?
Потрібно зареєструватися за номером телефону:
+48 510 162 826 (лінія працює з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 17.00). Розгляд заявки може тривати до семи днів.
Після реєстрації телефоном потрібно буде особисто подати документи усіх членів родин за такими адресами:
- Перемишль: Narodnyj Dim, ul. Tadeusza Kościuszki 5 (Dom Ukraiński);
- Старгард: ul. Marii Konopnickiej 16 (Świetlica Związku Ukraińców w Polsce);
- Кошалін: ul. Józefa Piłsudskiego 6/1 (Świetlica Związku Ukraińców w Polsce);
- Ольштин: ul. Tarasa Szewczenki 1 (Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych);
- Бартошице: ul. ks. Józefa Poniatowskiego 4 (Cerkiew Św. Andrzeja Apostoła).
За детальнішою інформацією можна звертатися на безкоштовну для абонентів польських операторів «гарячу лінію» за номером:
800-105-555, або написати на електронну пошту: feedback.pl@pah.org.pl.
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