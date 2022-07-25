Польща запроваджує електронний документ для українців Diia.pl — Finance.ua
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Польща запроваджує електронний документ для українців Diia.pl

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Польща запроваджує електронний документ для українців Diia.pl
Польща запроваджує електронний документ для українців Diia.pl
Польща запроваджує для українців Diia.pl — електронний документ, що підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України, які прибули до Польщі, втікаючи від війни.
Що це дасть? Документ дозволяє українцям подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати зовнішні кордони ЄС. Держави-члени ЄС та асоційовані країни Шенгенської зони вже проінформовані про відповідне рішення.
Після офіційної нотифікації електронний документ Diia.pl, яким володіє громадянин України або інший іноземець (перебування якого на території Польщі є законним, відповідно до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом), діє як дозвіл на проживання, є документом, який використовується разом з дійсним проїзним документом, що дозволяє перетин зовнішнього кордону ЄС. Diia.pl також дозволяє переміщення в межах Шенгенської зони протягом 90 днів кожного 180-денного періоду.

Що потрібно для отримання документу?

  • Призначений номер PESEL.
  • Отриманий логін та пароль до довіреного профілю.
  • Телефон з Android (6.0 і вище) або iOS (13.0 і вище).
  • Доступ до інтернету.
Документ Diia.pl доступний через мобільний додаток mObywat. Докладна інструкція, як отримати цфровий документ, за посиланням.
Забудьте про черги на залізничних вокзалах і витрати часу на тривалі процедури реєстрації. Якщо потрібен квиток, скористайтеся сервісом Proizd.ua. Зрозумілий інтерфейс та мінімум кроків, аби забронювати подорож. Спробуйте та переконайтеся.

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За матеріалами:
visitukraine.today
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